Motorclub op terrein waar botten van in 1999 verdwenen Amsterdammer Lex van Cittert zijn gevonden

Op 10 februari 1999 verliet Alex ‘Lex’ van Cittert (37) zijn ouderlijk huis in Buitenveldert, om vervolgens spoorloos vermist te raken. Beeld Politie

Om welke motorclub het gaat, weet de politie niet. De politie heeft donderdag opnieuw gegraven op het bedrijventerrein Oostervaart, op zoek naar meer sporen die mogelijk wijzen op de manier waarop Van Cittert is overleden. De recherche gaat ervan uit dat hij is omgebracht.

Op 24 mei werden tijdens graafwerkzaamheden menselijke botresten gevonden, die na onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut van Van Cittert bleken. De Amsterdammer was al 24 jaar vermist. Hij was op 10 februari 1999 van huis gegaan en nooit meer opgedoken. De recherche spreekt inmiddels van een complex onderzoek, vooral vanwege het tijdsverloop sinds Van Citterts verdwijning.

Mogelijk afgegleden in criminaliteit

De recherche hoopt op tips, ook van mensen die iets weten over de motorclub. Alex van Cittert, die Lex werd genoemd, was 37 jaar toen hij verdween. Hij was tennisleraar geweest en had in de horeca gewerkt, maar was volgens getuigen mogelijk afgegleden in de criminaliteit.

Hij zou zich in het gokwereldje hebben begeven en met drugshandelaars zijn omgegaan. Behalve met Amsterdam had hij volgens de politie banden met Flevoland, met name met Almere en Lelystad.

De politie roept mensen die ook maar iets over Van Cittert weten met klem op te helpen de familie antwoord te geven op de vragen omtrent zijn dood. De recherche wil weten waar Van Cittert vaak was, met wie hij omging of werkte en welke problemen hij had.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.