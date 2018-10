Motoragent schiet Heineken-ontvoerder neer

Hij werd in de Staatsliedenbuurt na een achtervolging van de politie neergeschoten. De politie was afgegaan op een telefonische melding over een 'verdachte situatie'.



Een motoragent sprak daarop twee mannen aan op de De Wittenstraat. Die zetten het meteen op een lopen. Toen de agent ter hoogte van de kruising Van der Duijnstraat - De Wittenkade een vuurwapen zag bij een van de twee mannen zag de agent zich genoodzaakt deze verdachte neer te schieten. De tweede verdachte gaf zich over.



Ondergedoken

Meijer was een van vijf Heinekenontvoerders. Na de ontvoering was Meijer naar Paraguay gevlucht. Daar heeft hij enkele jaren ondergedoken gezeten, tot Peter R. De Vies hem uiteindelijk op wist te sporen.



Meijer heeft altijd stellig beweerd zijn deel van het losgeld van de ontvoering op het strand te hebben verbrand. Hiernaar refereerde Willem Holleeder nog in de roemruchte College Tour waar hij met Twan Huys in gesprek was.



In Paraguay was Meijer met een Paraguayaanse vrouw getrouwd, waarmee hij ook een zoon kreeg. Die is inmiddels volwassen.



Samen met Jan Boellaard uitte Meijer in 2011 zijn ongenoegen over de speelfilm over de Heinekenontvoering. Zij noemden het een 'kutfilm' die op veel punten niet waarheidsgetrouw zou zijn. Zo werd het hoofd van de ontvoerde Heineken volgens hen nooit in een wc-pot gestoken. Iets wat in de film wel te zien is.