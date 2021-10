Motie in Zaanstad tegen de invloed van Amsterdam haalt het net niet

De motie was bedoeld als een signaal van onvrede over de dominante rol van de buurgemeente binnen de regionale samenwerking. Beeld Getty Images/EyeEm

De motie was afkomstig van GroenLinks en SP en was bedoeld als een signaal van onvrede over de dominante rol van de buurgemeente binnen de regionale samenwerking. In de nieuwe opzet van de Metropoolregio Amsterdam, een samenwerkingsverband van 32 gemeenten en twee provincies, heeft de hoofdstad organisatorisch en inhoudelijk het voortouw gekregen.

Volgens de indieners van de motie is het overwicht van Amsterdam te groot. “Bij ons, maar ook in andere gemeenten, klinkt de vraag of wij überhaupt nog iets te vertellen hebben,” aldus fractievoorzitter Romkje Mathkor van GroenLinks. De motie kreeg de steun van Democratisch Zaanstad, Lokaal Zaans, Rosa, CDA, Partij voor de Dieren en PVV.