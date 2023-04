Motie afgewezen: Shell en Tata Steel hoeven netwerkclub AEB niet te verlaten

Klimaatactivisten voeren actie bij Tata Steel. Beeld Remko de Waal/ANP

Mogen fossiele bedrijven meepraten aan belangrijke overlegtafels van de gemeente Amsterdam? Dat onderwerp was in de Amsterdamse gemeenteraad beland na een brief aan de raad van verschillende milieuorganisaties, waaronder Extinction Rebellion en Greenpeace.

‘In 2019 riep Amsterdam rond klimaat de noodtoestand uit. Als Amsterdam dat serieus neemt, zal zij de innige samenwerking met de fossiele industrie moeten beëindigen,’ schreven zij.

Toekomst

Het draait in dit geval om de samenstelling van de Amsterdam Economic Board (AEB), een netwerk van organisaties onder voorzitterschap van burgemeester Halsema, waar wordt gesproken over de toekomst van de metropool Amsterdam. Daarin zitten vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en wetenschappers, maar ook bedrijven zoals Shell en Tata Steel.

Coalitiepartij GroenLinks was bij monde van Elisabeth IJmker helder. “Er is geen plek meer voor fossiele en vervuilende bedrijven aan tafel. We moeten verder met bedrijven die onderdeel willen zijn van de nieuwe economie, sociaal en duurzaam.”

Onwenselijk

Ze diende woensdagavond een motie in waarbij de gemeente in de AEB uitspreekt dat het onwenselijk is dat Tata Steel en Shell in de board zitten, het hoogste overlegorgaan van de netwerkclub. Amsterdam kan namelijk niet zelfstandig beslissen wie er aan tafel zit. Daarbij werd ze gesteund door SP, Bij1, Denk, Partij voor de Dieren en Volt. Met de twintig zetels steun kwam ze drie zetels tekort voor een raadsmeerderheid.

Een van de coalitiepartijen moest zich daarom bij de partijen aansluiten. D66-raadslid Erik Schmit sprak echter van ‘een keuze tussen principes en pragmatisme’. “Als wij met z’n allen CO 2 -doelstellingen willen nastreven, waarom stuurt u dan bedrijven die kunnen bijdragen van tafel?” Ook PvdA’er Amel Namane steunde die lijn.

‘Niet hier’

IJmker, in reactie: “Ik sta achter mijn principes. Misschien hebben we deze bedrijven wel nodig om de doelen te bereiken, maar niet om de doelen te bepalen. Ze mogen meepraten, maar niet hier.”