Moskeeën organiseren toezicht op straat tijdens ramadan

Na de iftar gaan mensen ’s avonds laat vaak de straat op of naar de moskee om te bidden. Dat laatste kan niet, nu de moskeeën zijn gesloten. Beeld ANP

Dit zegt Yassin Elforkani, voorzitter en hoofdimam van de Blauwe Moskee, namens de Raad van Marokkaanse Moskeeën Amsterdam.

Vanaf aanstaande donderdag wordt de islamitische vastenmaand gevierd, waarbij overdag wordt gevast. Na het eten gaan mensen ’s avonds laat vaak de straat op of naar de moskee om te bidden. Dat laatste kan niet, nu de moskeeën zijn gesloten vanwege het coronavirus. Om te verhinderen dat vooral jongeren het samenscholingsverbod overtreden, hebben moskeeën met elkaar afgesproken wijkteams te vormen, die mensen op straat zullen aanspreken en adviseren naar huis te gaan.

Iftar

“We gaan met groepjes de straat op en in de buurt kijken of het allemaal goed gaat,” zegt Elforkani. “Normaliter is het tijdens de ramadan na de iftar (de maaltijd waarmee na zonsondergang het vasten wordt doorbroken, red.) druk in de moskeeën. Dat kan nu niet en we hopen dat de buurtteams ervoor zorgen dat alles probleemloos verloopt.”

Daarbij krijgen ze hulp van vrijwilligers uit moskeeën, die in het dagelijks leven werkzaam zijn bij bijvoorbeeld de politie of brandweer.