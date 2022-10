Moskeebestuurders woedend op Halsema om verzoek steunverklaring lhbtq-gemeenschap

De Blauwe Moskee in Nieuw-West verwerpt de oproep van Halsema en noemt deze in een verklaring op onder andere Facebook ‘absurd, discriminerend en beschuldigend’. Beeld ANP

Burgemeester Halsema heeft voor maandagavond een bijeenkomst belegd waar moskeebesturen de verklaring die oproept geweld tegen lhbtq’s te veroordelen en opkomt voor slachtoffers ‘van deze vorm van discriminatie en geweld’, kunnen onderteken. Zo tonen moskeeën dat ze ‘een positieve kracht in de Amsterdamse samenleving zijn’, aldus de uitnodiging.

De Blauwe Moskee in Nieuw-West verwerpt de oproep en noemt deze in een verklaring op onder andere Facebook ‘absurd, discriminerend en beschuldigend’. De moskee zegt ‘continu’ te proberen een positieve kracht te zijn. ‘Dat alleen moskeeën wordt gevraagd expliciet geweld te veroordelen is een directe beschuldiging aan het adres van de islamitische gemeenschap. Wij wijzen deze beschuldiging met klem van de hand.’

De moskee meent dat ‘voor de zoveelste keer’ de islamitische gemeenschap ‘vanuit een wantrouwende overheid schuldig wordt bevonden tot zij zelf het tegendeel bewijst’. ‘Wij laten ons niet door de gemeente voorschrijven welke standpunt wij dienen in te nemen, laat staan op commando.’

Overleg met de driehoek

Een woordvoerder van Halsema ontkent dat de burgemeester de steunverklaring alleen aan de moslimgemeenschap wil voorleggen. “Er zijn al uitnodigingen de deur uit aan de joodse en christelijke instellingen, zodat we tot een gemeenschappelijke steunverklaring kunnen komen.” Hij spreekt van ‘een zorgvuldig proces’, waarbij de uitnodiging voor het overleg van maandag geen verrassing kan zijn geweest.

Het idee voor de steunverklaring komt voort uit regulier overleg van de moskeebesturen met politie, justitie en de burgemeester (de driehoek). Enkele maanden geleden werd voor het eerst gesproken over een verklaring die alle religieuze gemeenschappen in de stad zouden moeten onderschrijven, aldus de woordvoerder. “De moskeebesturen wilden zelf eerst tot een gedeeld idee komen voordat we andere religies zouden benaderen. Daardoor hebben zij als eerste een uitnodiging ontvangen. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de joodse en christelijke instellingen dezelfde verklaring tekenen. Alleen zal dat iets later gebeuren.”

‘Moslims opgezet tegen lhbti’ers’

Denk-fractievoorzitter Sheher Khan schrijft op Twitter dat ‘alle moskeebestuurders’ woedend zijn over de uitnodiging. ‘Moslims worden zo opgezet tegenover de lhbti-gemeenschap. Daar komt bovenop dat je het beeld bevestigt dat de islam geweld of discriminatie jegens lhbti’ers zou goedkeuren.’ Hij wil de kwestie na het herfstreces bespreken in de gemeenteraad.