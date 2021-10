Moskee Noord stuurt brandbrief: gemeente verkoopt nu ook ons tijdelijk onderkomen

De Arrayanmoskee in Noord. Beeld Marc Driessen

Arrayan trok twee weken geleden al aan de bel. De moskee is al sinds 2010 op zoek naar een nieuwe plek voor de moskee, omdat het bestaande gebouw aan de IJdoornlaan gesloopt wordt voor woningbouw.

Volgens het moskeebestuur is die plek voor nieuwbouw van een 1500 vierkante meter grote moskee even verderop bij de brandweerkazerne aan de IJdoornlaan gevonden, maar talmt de gemeente al zeven weken met een haalbaarheidsonderzoek naar de nieuwbouw terwijl daarvoor drie weken was toegezegd.

Het moskeebestuur droeg daarop eind september een tijdelijk onderkomen aan, een leegstaand gebouw aan de Purmerweg dat eigendom is van de gemeente Amsterdam. Maar volgens de moskeevereniging is het voormalige consultatiebureau afgelopen week door de gemeente verkocht aan Ymere.

In een brief aan de betrokken ambtenaren rept het moskeebestuur van ‘activistische activiteiten’ nu er geen zicht meer is op een tijdelijk onderkomen en het gemeentebestuur geen haast maakt met de beoordeling van de nieuwbouw. ‘Nu gebleken is dat de optie aan de Purmerweg definitief afvalt, staat het water ons echt aan de lippen’.

Uitstel

Arrayan had eigenlijk begin oktober al uit het huidige pand moeten vertrekken, maar daar heeft de gemeente drie maanden uitstel voor verleend. Volgens het Arrayanbestuur ziet het er niet naar uit dat er voor 1 januari vervangende ruimte gevonden zal worden.

Op de achtergrond speelt mee dat de moskee momenteel wordt doorgelicht. Vijf jaar geleden waren er aanwijzingen dat het toenmalige moskeebestuur radicaliseerde. Daarop is het bestuur is vervangen. Een nieuwe integriteitstoets moet uitwijzen of dat voldoend eis geweest.

Ook zijn er vraagtekens over de mogelijke herkomst van gelden die inmiddels zijn opgehaald voor de nieuwbouw. Volgens de gemeente is de bijna 1,9 miljoen euro in kas ook volstrekt onvoldoende voor de bouwplannen die rond de 4 miljoen euro zouden kosten.