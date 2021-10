Moskee in Noord dreigt dakloos te raken ondanks dikke bankrekening

Beeld Marc Driessen

De noodkreet op de website van de moskee bevat louter hoofdletters: ‘Hierbij roepen wij de moslimgemeenschap in heel Amsterdam op om op te staan en voor het voortbestaan van Moskee Arrayan op te komen!’

De moskee wijst met de beschuldigende vinger naar het stadsbestuur, dat zijn verantwoordelijkheid ontloopt en onvoldoende zou meewerken aan een plan voor een nieuw, permanent onderkomen. ‘En nu worden wij ook nog eens zonder gepaste vervangende ruimte op straat gezet!!!’

Op de huidige plek van het gebedshuis is woningbouw gepland. Eigenlijk had de moskee al per 1 oktober ontruimd en gesloopt moeten zijn, maar het stadhuis heeft de uiterste termijn nu op 1 januari 2022 gesteld. De moskee heeft een makelaar ingeschakeld in de zoektocht naar tijdelijk onderdak, vooralsnog zonder succes.

Het is niet het enige hoofdpijndossier van het moskeebestuur, dat al vele jaren geld inzamelt voor een nieuw gebouw dat enkele honderden meters verderop in de Waterlandpleinbuurt moet verrijzen. In het huidige gebouwtje struikel je over de artist’s impressions van de gedroomde nieuwe moskee, die zo'n 1500 vierkante meter moet beslaan.

In samenspraak met de gemeente zijn vanaf 2010 plannen gemaakt, maar berichten over extremisme hebben dit doorkruist. In 2016 schreef De Telegraaf dat moskeebestuurders geradicaliseerd waren en dat er een plan was voor een aanslag in combinatie met een overval.

Toenmalig PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch waarschuwde dat een moskeevereniging die speurt naar geld voor een bouwplan, gevoelig kan zijn voor een suikeroom uit de Golfregio die een vinger in de pap wil. Ook in de gemeenteraad gingen alarmbellen af. Dat begin 2017 een nieuw moskeebestuur was aangesteld met leden van onbesproken gedrag, stelde niet alle raadsfracties gerust. Met name het CDA bleef kritisch.

Bibobtoets

Het jaar daarop kwam de bouwaanvraag van het moskeebestuur niet langs de Bibobtoets, waarmee de overheid wil voorkomen dat het criminele activiteiten faciliteert. De screening ketste onder andere af op onduidelijkheid over de herkomst van het beschikbare geld, zegt een ingewijde.

Inmiddels loopt een nieuwe integriteitsscreening, waarmee de moskee alsnog een bouwvergunning hoopt te krijgen. De gemeente wil daar niets over kwijt. In eerste instantie wil de huidige voorzitter van het moskeebestuur, Mohamed El Mesaoudi, dat wel. Maar hij trekt zijn medewerking aan dit artikel naderhand in, vanwege het oprakelen van de beschuldigingen uit 2016.

El Mesaoudi vindt dat achterhaald. De moskee heeft er destijds op gereageerd door het bestuur te vervangen en vaart een koers gericht op participatie in de samenleving, aldus de voorzitter.

Duidelijk is dat het nieuwe bestuur transparant te werk gaat. De jaarrekening is gecontroleerd door een accountant en het verloop van de besprekingen met de gemeente is te volgen op het Instagramaccount van de moskee. Dat vergroot de kans op een positieve uitkomst van de nieuwe screening.

Toch kan de moskee er niet helemaal gerust op zijn. In antwoord op raadsvragen van Denk wijst het stadsbestuur nadrukkelijk op de noodzaak de integriteitstoets te doorstaan. Die procedure loopt al vanaf januari. De lange duur kan erop duiden dat de gemeente extra voorzichtig is.

Donaties

In ieder geval heeft de gemeente gewaarschuwd dat de 1,85 miljoen euro die het bestuur van de Arrayanmoskee nu in kas heeft, bij lange na niet genoeg is om de gedroomde moskee te realiseren. Daarvoor is meer dan 4 miljoen euro nodig. Het bestuur heeft toegezegd de plannen bescheidener te maken. Er doet een bedrag de ronde van 3 miljoen, wat betekent dat nog ruim 1 miljoen via donaties en contributie van moskeegangers moet worden binnengehaald. De afgelopen twee weken is nog eens ruim 40.000 euro opgehaald bij een nog lopende inzamelingsactie.

Ondertussen nadert het moment dat het huidige pand moet worden ontruimd en gesloopt. Zonder tijdelijk alternatief vreest de moskee het einde van het nieuwbouwplan. Want dan is er geen uitvalsbasis meer om donaties in te zamelen en zal het enthousiasme in de gemeenschap eronder lijden.

Bezoeken van Halsema

Het moskeebestuur benadrukt dat de moskee meer is dan een gebedshuis voor zo’n 800 gezinnen. Ze vervult een buurtfunctie met onder andere huiswerkbegeleiding voor een symbolisch bedrag van 1 euro per les.

Met bezoeken in september vorig jaar en deze zomer heeft burgemeester Femke Halsema goodwill gekweekt. Maar een tijdelijke locatie is er nog altijd niet. Vrijdag volgt nieuw overleg met de gemeente over eventuele uitwijkmogelijkheden.