Moorman wil 200.000 euro reserveren voor gratis maaltijden op Amsterdamse scholen

Wethouder Marjolein Moorman (Armoede) wil 200.000 euro beschikbaar stellen voor gratis schoolmaaltijden in Amsterdam. De wethouder hoopt met de maaltijden te voorkomen dat kinderen met een lege maag op school zitten.

Sinds de stijgende energieprijzen en de opgelopen inflatie kunnen steeds meer huishoudens niet rondkomen van hun inkomen. Diverse scholen zouden signalen krijgen dat kinderen daardoor zonder ontbijt of lunch naar school gaan. In een brief aan de gemeenteraad stelt Moorman dat een groeiend aantal kinderen dat lot treft. Ze is bezorgd over de gevolgen voor de ontwikkeling en leerprestaties van deze leerlingen.

Landelijke hulp

In de brief wijst Moorman op bestaande Amsterdamse en landelijke initiatieven. Zo kunnen sinds vorige maand 51 Amsterdamse basisscholen – en circa 450 basisscholen in de rest van het land – dagelijks gratis schoolmaaltijden krijgen via het landelijke Jeugdeducatiefonds. De scholen kunnen in elk geval vier maanden van het aanbod gebruik maken.

Het idee is dat daarna, vanaf begin 2023, de lasten worden verlicht dankzij koopkrachtmaatregelen die dan hun beslag zullen krijgen. Het prijsplafond voor energie gaat dan in en het minimumloon, de huur- en zorgtoeslag en het kindgebonden budget worden dan verhoogd.

Verder gaat de grootste kinderopvangorganisatie van Amsterdam een ontbijt aanbieden op kinderdagverblijven in kwetsbare buurten, schrijft Moorman. Vijftig basisscholen, zes middelbare scholen en vier mbo-locaties voorzien kwetsbare leerlingen al van gratis maaltijden.

Niet genoeg

Maar dat is volgens Moorman niet genoeg. Daarom zal ze het college vragen een incidentele subsidie te verlenen voor een aantal samenwerkende lokale voedselinitiatieven. De 200.000 euro die ze hiervoor wil reserveren komt uit het coalitieakkoord en moet in elk geval genoeg zijn voor de periode tot de voorjaarsvakantie.

Het college werkt intussen ook aan een langetermijnbeleid op het gebied van schoolmaaltijden, schrijft de wethouder. Ook de wens van de raad om vegetarische maaltijden aan te bieden, wordt daarin meegenomen.

