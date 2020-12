Moorman: ‘Sluiting scholen kan levenslang effect hebben op de leerlingen’

2020-08-13 11:36:58 HEEMSTEDE - Een lerares op Atheneum College Hageveld bezig met voorbereidingen voor het begin van het nieuwe schooljaar. Maandag zit de schoolvakantie voor de regio noord er alweer op en moeten leerlingen weer naar school. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN Beeld ANP

“Dit heeft gevolgen voor de leerprestaties van de kinderen. Niet alleen in de komende vijf weken, maar ook daarna. En als we niet oppassen, heeft dit effect voor de rest van hun leven,” aldus Moorman.

Tijdens de eerste lockdown gingen de scholen ook dicht en uit onderzoek blijkt dat die sluiting heeft geleid tot leerachterstanden, vooral op het gebied van taal en rekenen.

“De meeste leerlingen zijn achterop geraakt, maar vooral de kinderen die toch al op achterstand stonden,” zegt Moorman, die zich dan ook grote zorgen maakt over de gevolgen van de tweede nationale schoolsluiting. “Je zult maar in een klein huis wonen, met veel broertjes en zusjes en dan lessen moeten volgen.”

Overvallen

In het voorjaar verstrekte de gemeente 6750 laptops aan de scholen, bestemd voor kinderen die thuis geen apparaat hebben. Moorman zal inventariseren of de scholen meer computers nodig hebben, zodat de leerlingen thuis lessen kunnen volgen.

Moorman wil niet te lang stilstaan bij de beweegredenen van het kabinet om de scholen te sluiten - ‘daar zullen ze wel over hebben nagedacht’ - maar ze noemt het wel ‘cynisch’ dat minister Hugo de Jonge maandag zei dat het besluit ook is genomen om ervoor te zorgen dat ouders thuis blijven werken.

“Voor het onderwijs, de kinderen en jongeren is het heel erg dat scholen dicht gaan.” De Amsterdamse schoolbesturen, met wie Moorman heeft gesproken, voelen zich overvallen door de plotselinge sluiting. “Het voordeel is dat ze in de eerste lockdown de nodige ervaring hebben opgedaan.”

Extra lestijd

De Amsterdamse wethouder pleit voor een nationale aanpak om leerachterstanden weg te werken, bijvoorbeeld door extra lestijd aan te bieden, meer docenten aan te trekken en uitstel van het selectiemoment voor de middelbare school. “We moeten zorgen dat we straks niet alleen een vaccin hebben tegen het virus, maar ook tegen de opgelopen leerachterstanden.”