Moorman (PvdA) en Groot Wassink (GroenLinks) gematigd positief over de miljoenennota

PvdA’er Marjolein Moorman (rechts) en Rutger Groot Wassink van GroenLinks (links) met D66'er Reinier van Dantzig (D66) bij de presentatie van de plannen van de nieuwe bestuurscoalitie eerder dit jaar. Beeld Dingena Mol/ANP

Na de presentatie van de miljoenennota zijn PvdA-wethouder Marjolein Moorman (Armoede) en GroenLinkswethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken) stellig. “Ik heb nog nooit meegemaakt dat er de laatste weken nog zo veel moest gebeuren,” concludeert Moorman. “Ik vraag me echt af of dit kabinet snapt hoeveel paniek er momenteel is.”

Groot Wassink formuleert het korter: “Het is paniekvoetbal.”

De wethouders hebben flinke kritiek op de manier waarop het kabinet tot zijn begroting is gekomen. Pas de laatste weken leek het kabinet-Rutte IV te beseffen hoe penibel de (financiële) situatie is voor veel Nederlanders.

Over de inhoud van de miljoenennota zijn Moorman en Groot Wassink gematigd tevreden. Ze pleiten bijvoorbeeld allebei al langer voor het zogenoemde energiekostenplafond, dat er nu ook daadwerkelijk komt. “Een goede ontwikkeling, maar ik moet nog wel zien hoe het uitpakt,” zegt Moorman. “Het moet geen sigaar uit eigen doos worden.”

De Amsterdamse PvdA-leider bedoelt daarmee dat de compensatie voor energiebedrijven uit de belastingen niet betaald moet worden door de mensen met weinig geld voor wie het plafond juist in het leven is geroepen. Moorman: “Dat geldt ook voor de zorgtoeslag die nu wordt verhoogd. Als de premie tegelijkertijd omhoog gaat, hebben veel mensen niets aan die hogere toeslag en komen ze alsnog in een financieel moeilijke situatie.”

Structurele visie

In de aanloop naar Prinsjesdag lobbyden zowel Moorman als Groot Wassink bij het Rijk om meer steun voor zowel de middeninkomens als de minima. Moorman was met regelmaat te zien in televisieprogramma’s, onder meer bij EenVandaag, Op1 en Kassa, en vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) nam Groot Wassink veelal het voortouw.

De wethouders, die voor dit artikel los van elkaar telefonisch zijn gevraagd naar hun reactie op de landelijke begroting, hebben de afgelopen maanden meermaals gezegd dat ze vinden dat de regering met een langetermijnvisie moet komen. “Die structurele visie ontbreekt nog steeds,” zegt Groot Wassink. “Veel van de maatregelen zijn noodoplossingen.”

Hij noemt daarbij de energietoeslag als voorbeeld. De maatregel is er ook volgend jaar, als ook het loon voor veel mensen stijgt. Groot Wassink: “Een hoger loon is mooi, maar het betekent vaak direct dat ze hun toeslagen verliezen. Stel dat mechanisme een jaar buiten werking en maak bijvoorbeeld het bijverdienen naast het ontvangen van een uitkering mogelijk. Dan doe je écht iets voor mensen.”

Moorman wijst op het minimuminkomen dat in januari tien procent stijgt. “Het is een goede maatregel, maar ook hier moeten we ons afvragen wat de mensen er feitelijk bij krijgen als de inflatie verder stijgt. Ze gaan er anders de facto alsnog op achteruit. En hoe zal het zijn voor de groep inkomens die net boven het minimuminkomen zit? Zij krijgen deze verhoging niet en voor hen wordt het nog krapper.”

Geen reserves

Vorige week zei Moorman in de gemeenteraad dat er ‘een ramp’ aankomt door de combinatie van de inflatie en stijgende energieprijzen. Die ramp is nog niet afgewend, vreest ze, omdat veel maatregelen pas volgend jaar ingaan. Moorman: “Iemand die de kachel nu al uit heeft staan, heeft geen reserves meer om de komende maanden mee door te komen. In mijn optiek moet iedereen elke dag warm kunnen douchen, kunnen koken en de verwarming aan kunnen zetten.”

Ze sluit positief af: “De richting van dit kabinet is, ondanks de grote druk, wel goed. Ze zien dat het anders moet. De marktwerking, waar lang op werd vertrouwd, begint namelijk steeds meer haar keerzijde te tonen.”