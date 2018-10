Moorman (onderwijs) vindt schoolreisje directeuren gepast

Dat zei de wethouder woensdagmiddag tijdens een spoeddebat over de kwestie, aangezwengeld door SP-raadslid Erik Flentge. Hij was verbolgen over de aangekondigde reis van de 16 leidinggevenden, allen directeuren van vestigingen van de scholengroep Innoord.



Het betreft een studiereis die wordt bekostigd uit het nascholingsbudget dat de scholengroep voor onderwijzers en hun leidinggevenden beschikbaar heeft gesteld.



"Mijn eerste reflex was ook, is dit nou nodig", bekent Moorman. "Maar de reis naar Vancouver behelst precies waar dat budget voor bedoeld is: elkaar spreken, en met elkaar nadenken over nieuwe vormen van onderwijs."



Ook worden bezoeken gebracht aan onderwijsinstellingen in de Canadesse stad, waarvan diverse afgevaardigden eerder naar Amsterdam zijn gereisd voor een werkbezoek. "Dit versterkt het onderwijs, en dat moeten we stimuleren."



Hoeveel de reis, die in november gaat plaatsvinden, precies kost is niet bekend.