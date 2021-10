Moordverdachte Surinaamse burgeroorlog opgepakt in Amsterdam

Oorlogsmonument in het Oost-Surinaamse dorp Moiwana, ter nagedachtenis aan het bloedbad tijdens de Binnenlandse Oorlog (1986-1992). Beeld Rowin Ubink

Tijdens de Binnenlandse Oorlog vocht het door Desi Bouterse geleide Surinaamse Nationaal Leger tegen het Junglecommando van Ronnie Brunswijk. Honderden burgers werden gedood, tienduizenden sloegen op de vlucht. De Krijgsraad veroordeelde Bouterse onlangs tot 20 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de Decembermoorden in 1982.

Zuiveringsacties

Volgens het OM heeft de aangehouden man ‘op diverse manieren aangegeven’ dat hij destijds lid was van de Infanterie van het Nationaal Leger van Suriname en tot de commando’s behoorde. De in Suriname geboren Nederlander heeft mensen verteld dat hij in juni 1987 meerdere mensen heeft gedood. Naar aanleiding van een aangifte hiervan is het Team Internationale Misdrijven van politie en OM een onderzoek begonnen.

Politie en justitie zetten het onderzoek voort en zoeken vooral naar verklaringen over zuiveringsacties door het Surinaamse Nationaal Leger in het Brokopondogebied in juni 1987, in de omgeving van Brownsweg. Bij die acties zijn burgerslachtoffers gemaakt, aldus het OM.

De zaak tegen de in Amsterdam opgepakte verdachte wordt door het OM als oorlogsmisdrijf onderzocht, omdat het doden van mensen die niet (meer) aan de gevechten deelnemen in strijd is met het humanitair oorlogsrecht. Verdachten die de Nederlandse nationaliteit hebben of zich in Nederland bevinden, kunnen hier worden vervolgd.