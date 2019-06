Moordverdachte Sjonny W.: ‘Ik heb het niet gedaan’

Rechtbanktekening van Sjonny W. Beeld ANP/Aloys Oosterwijk

Met alle drie de vrouwen had hij seks, waarna ze niet meer in leven zijn gezien. Roossien (2003) en Mos (2004) zijn zwaar verminkt respectievelijk in stukken gesneden gevonden, Oosterbeek is nog altijd vermist.

“Ik heb het niet gedaan,” zei de in stemmig zwart geklede W. hoofdschuddend nadat hem de aanklacht nogmaals was voorgehouden.

Voorzitter Eli Gabel begon met de zaak van de sinds maart 2017 vermiste Sabrina Oosterbeek. W. kende haar twee jaar.

“We hadden afgesproken dat ze naar mij toe zou komen,” haalde W. de avond terug. “We zouden wat gaan roken en rommelen met elkaar. Daarna is ze weggegaan.”

Rechter Gabel: “Met roken bedoelt u cocaïne roken en met rommelen bedoelt u seks?” W.: “Ja.”

W. gaf Oosterbeek wat geld. “Zij rookte op mijn kosten en ze kreeg daarna wat mee van me.”

Zoals die avond was het vaak gegaan. Roken. Seks. Televisie kijken. W.: “Niet echt een apart verhaal. Voor mij gaat het eigenlijk altijd zo. Ik weet niet meer of we meteen zijn gaan roken of eerst zijn gaan friemelen.” Voordat Oosterbeek kwam, had W. al zeventien keer naar een andere vrouw gebeld om seks en zeven keer naar nog een ander.

Nadat Oosterbeek rond 8, 9 uur ’s morgens was vertrokken, ‘moest’ W. in de loop van de ochtend ‘wat geld afgeven, ergens, voor een crimineel dingetje’. Hij wil daar niet over uitweiden.

Vervolgens zette hij Oosterbeeks fiets, die hij van haar had gekocht ‘voor 15 à 20 euro’, verderop in Amsterdam-Zuidoost, zonder slot. Hij nam de bus terug. “Ik was moe.”

Voor W. was het geen bijzondere avond, zegt hij, maar voor Oosterbeek kennelijk wel, hield rechter Gabel hem voor (want ze is nooit meer gezien). “Het komt misschien een beetje onduidelijk over, maar het was een avond van vele en ik kan daar geen rond, kloppend verhaal van vertellen. Ik heb het dossier vier, vijf keer gelezen en mijn geheugen en het dossier zijn wat door elkaar gaan lopen.”

De eerste procesdag behandelen de rechters het omvangrijke strafdossier en verhoren ze twee getuigen-deskundigen van het Pieter Baan Centrum. Woensdag spreken de nabestaanden en houden de aanklagers hun requisitoir, met de strafeis tot besluit. Daarna volgt het pleidooi.

De rechtbank doet op 5 augustus uitspraak in de zaak.

Marion Oosterbeek (links), moeder van slachtoffer Sabrina Oostebeek, bij de rechtbank voorafgaand aan de behandeling van de zaak tegen Sjonny W. Beeld ANP