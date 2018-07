Moordverdachte in zaak Van Luijn legt verklaring af

Tegenstrijdige verklaringen

Aanvankelijk werd gedacht dat de filmmaker in elkaar was geslagen door een groep jongeren. Volgens Ultima Hora zou F. F. dit verhaal hebben bedacht. F. F. is gearresteerd nadat hij tegenstrijdige verklaringen had afgelegd. Hij kwam eerst met het verhaal dat hij Van Luijn gewond langs een weggetje had gevonden, maar erkende vervolgens dat dit niet klopte.



'Geen slechte publiciteit'

Anderen zouden de portemonnee van Van Luijn hebben meegenomen, zo beweert F.F.. Vervolgens bracht hij Van Luijn naar het ziekenhuis.



De onderzoekers zijn er zeker van dat de moordverdachte Van Luijn niet uit barmhartigheid naar het ziekenhuis heeft gebracht, maar dat F. F. onder druk is gezet door drugsdealers. Zij wilden 'geen slechte publiciteit over de veiligheid in de wijk', waardoor kopers afgeschrikt zouden worden er drugs te kopen.



Gebarsten aneurysma

Van Luijn overleed kort na aankomst in het ziekenhuis. De Spaanse krant meldt dat er door de klappen waarschijnlijk een aneurysma in zijn hersenen is gebarsten: een plaatselijke verwijding of uitstulping van een slagader.