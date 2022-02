Moordverdachte en laatste klant van transseksuele prostituee Bijlmerpark voorlopig vrij

Volgens politie en justitie was Von F. de laatste klant van het slachtoffer en heeft hij haar om het leven gebracht. Beeld Joris van Gennip

F., die elke betrokkenheid bij de moord ontkent, zit al zeventien maanden vast. Er is geen zicht op een enigszins spoedige inhoudelijke behandeling van zijn zaak. De rechtbank vindt daarom dat F. zijn proces in vrijheid moet kunnen afwachten. Het Openbaar Ministerie had F. in de cel willen houden.

Het lichaam van de 42-jarige Looijs werd op 15 november 2003 gevonden in het Bijlmerpark. Op het slachtoffer was fors geweld gebruikt. Verstikking is de vermoedelijke doodsoorzaak. Looijs leidde een zwervend bestaan in Amsterdam en bekostigde een verslaving aan harddrugs via prostitutie. Volgens politie en justitie is F. haar laatste klant geweest en heeft hij haar om het leven gebracht.

Amerikaan uit New York

In het politieonderzoek van destijds werd duidelijk dat de dader een Amerikaan moest zijn geweest, afkomstig uit New York. Hij zou tegen anderen hebben gezegd dat hij de prostituee had mishandeld. De man zou boos zijn geworden ‘toen bleek dat Yvette geen vrouw was maar een man’, aldus het OM eerder. Ook zou het slachtoffer hebben geprobeerd hem te bestelen tijdens de seks.

De politie hield destijds meerdere mannen aan, maar de gezochte Amerikaan zat daar niet bij. Een coldcaseteam pakte de zaak jaren later opnieuw op en in 2017 volgde een doorbraak dankzij informatie uit een andere cold case. In 2020 werd ‘de Amerikaan’ geïdentificeerd als Von F. De Amerikaanse autoriteiten hielden hem vervolgens op verzoek van Nederland aan. F. woonde ten tijde van de moord in Nederland. Meerdere DNA-onderzoeken hebben geen bewijs tegen F. opgeleverd.

Borgsom

F. moet een borgsom van 10.000 euro betalen. Ook heeft de rechtbank hem verplicht bij het nog niet geplande proces aanwezig te zijn. Op verzoek van zijn advocaat Richard Korver komt F. pas op vrije voeten als er een noodpaspoort voor hem is geregeld. F. is inmiddels tot ongewenst vreemdeling verklaard en loopt daardoor het risico dat hij, eenmaal op vrije voeten, in vreemdelingenbewaring wordt genomen om vervolgens het land te worden uitgezet.

Korver had de rechtbank gevraagd het voorarrest van F. te beëindigen, omdat naar zijn smaak het bewijs in de loop der tijd alleen maar dunner is geworden. “Dit dossier hangt van aannames aan elkaar,” aldus de raadsman. Die mening deelde de rechtbank niet. Ook met de voorlopige vrijlating was Korver blij, omdat F. dan veel beter in staat is zijn rechtszaak voor te bereiden.