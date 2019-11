Moordverdachte Badr K. zocht informatie over Derk Wiersum

Onderzoek naar de schietpartij aan de Hoptille in Zuidoost. Beeld Michel van Bergen

Dat zei officier van justitie Saskia de Klerk donderdagmorgen op een inleidende zitting in een grote strafzaak tegen K. In hoeverre hij mogelijk aanslagen op de raadslieden voorbereidde, is onduidelijk. De Klerk zei niets meer dan dát hij volgens justitie op de raadslieden heeft gezocht.

Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat de voortvluchtige Ridouan Taghi achter de moord op Wiersum zit. Het is bekend dat Badr K. verdachten uit de groep van Taghi kent. Volgens bronnen is hij ook een goede bekende van de enige verdachte die tot nu toe in de cel zit voor betrokkenheid bij de liquidatie van Wiersum.

Het verhaal gaat dat ook een medeverdachte op de advocaten heeft gezocht. Justitie wil dat niet bevestigen of ontkennen.

Telefoon eerder in beslag genomen

Officier van justitie De Klerk benadrukt dat de informatie uit Badr K.’s telefoon pas is opgedoken ná de moord op Wiersum, hoewel het toestel al op 3 mei in beslag was genomen toen K. werd gearresteerd. Als voor het Openbaar Ministerie eerder duidelijk was geweest dat een of meer van liquidaties verdachte criminelen naar de advocaten zochten, hadden mogelijk zware veiligheidsmaatregelen kunnen worden genomen.

De Klerk: “Uit zo’n telefoon komt heel veel informatie. Het onderzoeksteam heeft daarin uiteraard eerst gezocht op informatie die relevant is voor de zaken waarvan hij werd verdacht. Pas na de moord op Wiersum is een extra zoekslag gedaan en kwam de informatie over de advocaten naar boven.” Advocaat Bart Stapert wil niet reageren op de onthulling.

Drie moordzaken

Badr K.’s meervoudige moordzaak draait tot nu toe om één liquidatie en twee mislukte moordpogingen.

Hij zou de vluchtauto hebben bestuurd bij de liquidatie van Shaquille Goedhart (24) op 2 mei dit jaar bij de flat Hoptille in Amsterdam-Zuidoost. Ook zou hij medeplichtig zijn aan de mislukte moordpoging in augustus 2018 op bedrijfsleider Sander de L. van spyshop Spy City in het Westelijk Havengebied – een zaak waarin justitie vorige week 20 jaar cel vorderde voor hoofdverdachte Marcel S. en 15 jaar voor zijn helper Quinzinho N. (21).

Op een tweede inleidende zitting in K.’s zaak maakte officier van justitie Saskia de Klerk bekend dat hij óók wordt verdacht van betrokkenheid bij een mislukte liquidatie in De Pijp op 12 juli 2018. In koffiezaak Today in de Dusartstraat raakte het belangrijkste doelwit die avond levensgevaarlijk gewond door kogels in zijn borst. Hij overleefde met geluk na spoedoperaties. Twee anderen werden in been en arm geraakt.

De gehelmde schutter was uit een witte Volkswagen Caddy gesprongen, de voormalige coffeeshop ingelopen (nu een gewone koffiezaak) en gaan schieten. De Caddy reed door. Na het schieten stapte de schutter op de Ceintuurbaan weer in en reed de Caddy weg. De bus brandde ’s nachts uit op de Stadionkade in Amsterdam-Zuid.

Beruchte groep

Het zwaargewonde slachtoffer was de Amsterdams-Pakistaanse crimineel A.I., die deel uitmaakte van een beruchte groep uit De Pijp. De recherche had hem al eerder gewaarschuwd voor een op handen zijnde aanslag op zijn leven.

Welke rol justitie Badr K. toedicht bij die schietpartij in koffiezaak Today, is nog niet bekendgemaakt. De recherche zoekt nog meerdere verdachten.

Officier van justitie De Klerk somde donderdagmorgen extra bewijzen op waarin zij ziet dat Badr K. en Rivelino V. (27) met een derde betrokken waren bij de liquidatie van Shaquille Goedhart, mogelijk om een conflict in het drugscircuit.

Volgens justitie schoten Rivelino V. en de derde, voortvluchtige, verdachte Goedhart dood met drie kogels in hoofd en hals. Badr K. zou de Peugeot 308 hebben bestuurd waarin de schutters vluchtten.

Valse getuigenverklaringen

Vanuit de gevangenis zou hij via briefjes hebben geprobeerd medeverdachten te instrueren om valse getuigenverklaringen af te leggen en een alibi voor hem te construeren.

Advocaten Ferre Dijkers en Denise Wiedeman van Badr K. vroegen de rechtbank om zijn vrijlating omdat justitie volgens hen niet kan hardmaken dat er überhaupt een derde man in de vluchtauto zat, laat staan dat hij de bestuurder was.

Ferre Dijkers: “Eerder noemde de rechtbank de verdenkingen jegens Badr K. al mager. Wat ons betreft is die inmiddels onvoldoende om hem nog in de cel te houden.”

Vrijlating

Denise Wiedeman betoogde dat justitie ten onrechte aanvoert dat Badr K. vluchtgevaarlijk is omdat hij vaak in Spanje verblijft. Ze vroeg zijn vrijlating, in elk geval via een schorsing, ook opdat hij kan regelen dat hij zijn zoontje weer kan zien. Hij heeft ook hartklachten.

Ook advocaat Dominique Brouns van Rivelino V. wil dat hij wordt vrijgelaten omdat het bewijs tegen hem volgens haar steeds verder is geslonken. Hij zou niet lijken op de signalementen die getuigen van de schutters gaven. Brouns ziet vooral bewijs dat V. ontlast. “De verdenking is na vijf maanden voorlopige hechtenis domweg onvoldoende.”

De rechtbank moet in de loop van donderdag nog besluiten over het voorarrest van de twee verdachten.