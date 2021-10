‘Moordmakelaar’ Iliass K. zwijgt weer ondanks belofte te getuigen

Rechtbanktekening van Iliass K. (r). Beeld ANP

“Dat beloof ik,” antwoordde Iliass K. op de vraag van de rechtbank of hij, als getuige, de waarheid en niets dan de waarheid zou vertellen in de strafzaken die draaien om drie moorden en twee pogingen daartoe.

Volgens het Openbaar Ministerie fungeerde de 34-jarige Iliass K., die in het milieu ‘Lip’ genoemd wordt, als moordmakelaar binnen de criminele organisatie van de in 2014 geliquideerde Gwenette Martha. Nadat hij al levenslang had horen eisen, besloot hij te breken met de omerta. Hij legde een reeks verklaringen af bij de politie.

Dat besluit zorgde ervoor dat de rechtbank besloot om de zaak open te breken. Eigenlijk stond de uitspraak op 31 augustus gepland. Die werd nu verschoven naar januari 2022.

In het gezicht kijken

Maandagochtend was dan eindelijk het moment aangebroken om Iliass K. als getuige te horen. Bij de politie had hij aangegeven dat hij de medeverdachten, die hij verwijt zijn leven kapot te hebben gemaakt, in het gezicht wilde kijken wanneer hij ze zou aanwijzen in de rechtbank. Maar op het moment suprême beriep K. zich alsnog op zijn verschoningsrecht. “Op advies van mijn advocaat,” aldus Iliass K. “Het liefst houdt ik mij niet aan dit advies, maar ik ben geen advocaat dus ik luister naar hem.”

Het besluit om niet te gaan verklaren, leidde tot zichtbare ergernis bij de rechtbankvoorzitter. Die hield Iliass K. een lange reeks aan onderwerpen voor die hij met K. had willen bespreken. Die varieerden van dodenlijsten, wetenschap over liquidaties en aanslagen, onderlinge communicatie, de rol van K. ten opzichte van diens medeverdachten tot de wapens waar de groep gebruik van zou hebben gemaakt.

Zoveelste wending

Dat Iliass K. nu een terugtrekkende beweging maakt, is de zoveelste wending in de zaak. De beslissing om te gaan verklaren zorgde voor een breuk tussen Iliass K. en diens advocaat Guy Weski. Daarop had K. de nodige moeite om een nieuwe raadsman te vinden. Advocaat Barry van de Luijtgaarden besloot K. bij te staan maar liep bij een vorige zitting de zaal uit toen de rechtbank hem geen extra tijd wilde geven om de stukken door te kunnen nemen.

Inmiddels heeft Van de Luijtgaarden, op verzoek van de rechtbank, de verdediging van K. toch weer op zich genomen. Volgens hem zal Iliass K. alleen in zijn eigen zaken verklaren. En dan ook als verdachte en niet als getuige. “Welk belang heeft mijn client om een verklaring af te leggen over zeven anderen?,” aldus van den Wijngaarden die zegt niet uit te sluiten dat K. ook bij latere gelegenheden niet het achterste van zijn tong zal laten zien.