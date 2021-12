‘Moordmakelaar’ Iliass K.: straf me niet voor wat ik niet gedaan heb

Sporenonderzoek na de dood van vermeend huurmoordenaar Massod Amin Hosseini in Osdorp. Beeld anp

Het Openbaar Ministerie heeft levenslang geëist tegen K., die wordt gezien als spil in een moordbende die is voortgekomen uit de criminele organisatie van de zelf in 2014 doodgeschoten crimineel Gwenette Martha. In het vrijdag afgesloten strafproces, dat 42 maanden heeft geduurd, staat de 34-jarige Amsterdammer terecht met acht andere verdachten die ook tot de groepering zouden hebben behoord. Vrijwel alle bewijs komt uit ontsleuteld berichtenverkeer op zogeheten PGP-telefoons.

Volgens het OM blijkt daaruit dat de 34-jarige K. drie liquidaties heeft aangestuurd: die van Alex Gillis in Zaandam in februari 2014, de ‘vergismoord’ op de onschuldige huisvader Stefan Regalo Eggermont in Amsterdam in juli 2014 en die van vermeend huurmoordenaar Massod Amin Hosseini in Osdorp in september van datzelfde jaar. Daarnaast zou hij zeker twee nooit uitgevoerde moordopdrachten hebben verstrekt.

Geen volledige openheid

K. werd in april 2018 aangehouden en beriep zich voortdurend op zijn zwijgrecht, tot de strafeis tegen hem werd uitgesproken. Daarop besloot hij alsnog een boekje open te doen. Bij de politie bekende hij deel te hebben uitgemaakt van een bende en te hebben geweten van moordplannen, maar hij zei geen actieve rol te hebben gehad bij liquidaties. Directe betrokkenheid zou hij alleen hebben gehad bij de voorbereiding van een nooit uitgevoerde aanslag.

Hoewel hij zei berouw te hebben en schoon schip te willen maken, vindt het OM dat K. uit eigenbelang heeft verklaard in de hoop op een lagere strafeis. “Hij geeft geen volledige openheid en weigert over bepaalde personen te verklaren,” zei de aanklager. Hij zag om die reden eerder al geen aanleiding de strafeis aan te passen. Vrijdag bleek dat ook het verweer van K.’s raadsman het OM niet op andere gedachten heeft kunnen brengen.

Volgens zijn advocaat kan K. niet meer zeggen dan hij heeft gedaan. Sinds hij uit de school is geklapt, wordt zijn gezin ernstig bedreigd. “Hij heeft enkel vragen niet beantwoord vanuit het oogpunt van veiligheid,” aldus de raadsman. Die vindt dat levenslang niet aan de orde kan zijn.

De uitspraak in het proces is 19 januari.