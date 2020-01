Moordenaars Wiersum wilden eerder toeslaan

Een beveiligde auto komt aan bij de Bunker in Amsterdam Osdorp. Beeld ANP

Dat zeiden de officieren van justitie woensdagmiddag op de eerste inleidende zitting over de moord, die zo’n grote impact had op de rechtsstaat. Wiersum werd in de ochtend van 18 september vorig jaar doodgeschoten bij zijn auto op Imstenrade in Amsterdam-Buitenveldert, toen hij naar zijn werk wilde gaan.

Voor de zitting in de zwaarbeveiligde ‘bunker’ van de rechtbank in Amsterdam-Osdorp was grote belangstelling.

De aanklaagster sprak van ‘een absoluut schokkende moord, door velen ook wel bestempeld als een aanval op de rechtsstaat en een ongekende aanval op de waarheidsvinding’.

Verdachte Giërmo B. (36), die ontkent, zat in een donkere capuchontrui naast zijn advocaat Tjalling van der Goot.

Beschuldiging

Hij wordt ervan beschuldigd dat hij in de witte Opel Combo zat waarin de schutter na de moord vluchtte. Op en in de bestelwagen zijn twee bloedsporen van Wiersum gevonden (op het rechter achterportier en aan de binnenkant, bij een hendel om de deur te openen).

Het Openbaar Ministerie twijfelt er niet aan dat de schutter in die Combo is gevlucht. Giërmo B. lijkt overigens niet de schutter te zijn. Justitie zegt te verwachten dat snel meer medeverdachten kunnen worden gearresteerd.

Giërmo B. heeft de uit Rotterdam gestolen Opel Combo rond de moord intensief gebruikt in Almere, waar hij woonde, en in Amsterdam-Zuidoost, waar hij verbleef bij zijn halfbroer aan het Bijlmerplein.

Volgens justitie heeft een onbekende kort voor de moord telefonisch contact gehad met Wiersum. B. had weer contact met diegene, hetgeen hem volgens de aanklagers ook weer aan de moord linkt.

Zijn vingerafdrukken en dna zaten ook op en in de gestolen Volkswagen Transporter die is gebruikt voor voorverkenningen, onder meer bij de woning van de advocaat.

Waar zijn vriendin en hij voor de moord duidelijk krap bij kas zaten, betaalden ze daags na de moord contant 15.300 euro voor een auto; gaf B. zijn kinderen elk 500 euro; stond in de slaapkamer van zijn huis in Almere-Stad een schoenendoos met drie bundels geld en had hij 2000 euro op zak toen hij op 27 september naar Suriname wilde vertrekken en op het vliegveld werd gearresteerd.

Rituele wassing

Op de dag van de moord hadden zijn vriendin en B. het in onderlinge berichten over de ingrediënten die nodig zijn voor een rituele wassing. Justitie vermoedt een reinigingsritueel waarmee iemand na een overlijden de boze geesten van de overleden persoon kan afweren, zodat deze hem of haar niet zullen achtervolgen of in dromen zullen verschijnen.

B. stuurde later die middag nog een bericht waarin hij schreef dat ‘zijn broer het reinigingsritueel ook thuis gaat doen’.

Andere ‘gesprekken’ waaraan B. voor de moord deelnam gaan over de aanschaf van ‘ijzers’ (vuurwapens) en over het lokaliseren van (de auto van) Wiersum.

Advocaat Tjalling van der Goot ‘begrijpt’ dat justitie zijn cliënt aan de Opel Combo linkt en nader onderzoek wil doen, maar stelt dat het dossier nu vooral is gebouwd op ‘op een hoop geveegde aannames, vermoedens, gissingen en invullingen’.

B. gebruikte de Combo om grof vuil af te voeren en naar zomerfestival Kwaku te gaan in Zuidoost.

Schutter

Zijn cliënt is in elk geval níet de schutter, zegt Van der Goot. “Getuigen spreken van een tengere man, atletisch, rond de 20 jaar, met een opvallende manier van rennen. Dat kan mijn cliënt niet zijn.”

Een ‘harde link’ tussen B. en de moordplek, heeft justitie volgens hem ook niet. Het geld dat B. ineens had, kwam uit ‘een wietdeal’ en was spaargeld.

Zelf nam Giërmo B. kort het woord. “Mevrouw Wiersum en de kinderen wil ik zeggen dat ik het vreselijk vind wat is gebeurd. Ik ben zelf de vader van kinderen.”

De rechtbank wees Van der Goots verzoek tot vrijlating af. Over drie maanden is er weer een zogeheten ‘pro formazitting’. Volgende maand komt neef Anouar van vermoed opdrachtgever Ridouan Taghi voor de rechter.

De aanname is dat Wiersum is vermoord omdat hij kroongetuige Nabil B. bijstond. Die beschuldigt de groep rond Ridouan Taghi van vele moorden.

Zes dagen nadat Nabil B. als kroongetuige was gepresenteerd, was zijn onschuldige broer Reduan al geliquideerd in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord.