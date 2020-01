Moordenaars Derk Wiersum wilden al eerder toeslaan

Een beveiligde auto komt aan bij de Bunker in Amsterdam Osdorp. Beeld ANP

Dat zei een van de twee officieren van justitie in de zaak woensdagmiddag aan het begin van de eerste inleidende zitting over de moord die een grote impact had op de rechtsstaat.



Voor de zitting in de zwaarbeveiligde ‘bunker’ van de rechtbank in Amsterdam-Osdorp is grote belangstelling.



De aanklager sprak van ‘een absoluut schokkende moord, door velen ook wel bestempeld als een aanval op de rechtsstaat en een ongekende aanval op de waarheidsvinding’.

Verdachte Giërmo B. (36) zit in een donkere capuchontrui naast zijn advocaat Tjalling van der Goot.

Opel Combo

Hij wordt ervan beschuldigd dat hij in de witte Opel Combo zat waarin de schutter na de moord vluchtte. Op en in de bestelwagen zijn twee bloedsporen van Wiersum gevonden (op het rechter achterportier en aan de binnenkant, bij een hendel om de deur te openen).

B. heeft de uit Rotterdam gestolen Opel Combo rond de moord volgens de officieren van justitie intensief gebruikt in Almere, waar hij woonde, en in Amsterdam-Zuidoost, waar hij vaak verbleef.

Het gaat woensdag om een eerste zogeheten pro formazitting in de zaak, het is nog onduidelijk wanneer die inhoudelijk zal worden behandeld. De tweede gedetineerde verdachte, Anouar Taghi, hoeft pas later voor het eerst plaats te nemen in de verdachtenbank omdat hij later is aangehouden. Hij is de neef van de vermoede opdrachtgever van de moord Ridouan Taghi.