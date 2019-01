Man die oma Toni (96) neerstak moet na zijn tbs het land uit

Overigens zit H. nog in een tbs-kliniek. Als die behandeling afgerond is, moet hij meteen terug naar Irak.



Vinwar 'Vino' H. stak op 19 maart 2015 'oma' Toni Heeremans-de Jong neer, vlak bij haar huis in de Amsterdamse Pijp. De gruwelijke steekpartij zorgde voor totale verbijstering en veel verdriet.



Steunbetuigingen

De bejaarde vrouw was nog gezond en leefde zelfstandig. Oma Toni, die al sinds haar 18de in de Govert Flinckstraat woonde, was een bekende in de buurt. Na haar dood kreeg haar familie duizenden steunbetuigingen. Ze overleed 3,5 week later aan haar verwondingen.



Tijdens de rechtszaak later speelde ook de vraag: is ze overleden aan haar verwondingen of toch omdat ze al oud was? Bovendien koos ze er na drie weken ziekenhuis zelf voor om niet verder behandeld te worden. Maar de rechtbank achtte Vino H. wel degelijk verantwoordelijk voor haar dood.



Willekeurig

De in Irak geboren Arnhemmer Vino H. (28) was dus schuldig, maar werd niet strafbaar geacht omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Hij logeerde bij een oom in Zaandam nadat hij door zijn vader het huis was uitgezet. Volgens H. mishandelde zijn vader hem.



H. leed aan schizofrenie en werd steeds gekker van de stress, totdat hij daarom 'uit wraak' een willekeurig slachtoffer neerstak. Dat werd de weerloze oma Toni.



Zwak persoon

"Het moest een zwak persoon zijn," zei H. tijdens de rechtszaak. "Een kind had ook gekund.'' H. kreeg geen celstraf maar tbs met dwangverpleging.



Vino H. kwam als klein jochie naar Nederland en kent zijn geboorteland nauwelijks. Zijn tbs-behandeling kan nog vele jaren duren en tot die tijd zal hij, met of zonder verblijfsvergunning, in Nederland mogen blijven.



Het is onduidelijk op welke gronden hij het intrekken van zijn verblijfsvergunning aanvecht.



