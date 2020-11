Moordenaar van Bas van Wijk psychisch onderzocht

De plek waar Bas van Wijk werd doodgeschoten. Beeld ANP

Vanwege lange wachtlijsten in het Pieter Baan Centrum wordt El Y. onderzocht in een ander centrum dat is gespecialiseerd in onderzoek naar adolescenten. In de justitiële jeugdinrichting Teylingereind in Sassenheim kan hij vanaf 31 december terecht.

El Y. schoot op 8 augustus dit jaar de 24-jarige Bas van Wijk dood in park de Oeverlanden aan de Nieuwe Meer. Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf tussen twee groepen jongeren. Die ruzie escaleerde toen El Y. een wapen trok en dat tegen het been van een van de vrienden van Van Wijk drukte. Hierna schoot El Y. in de grond.

Daarop veranderde de ruzie in een beroving. ‘Waar is die gozer met dat horloge?’ en ‘Rolex, Rolex,’ schreeuwde El Y. vervolgens. Hij had het vermoedelijk voorzien op een imitatie-Rolex die een van de vrienden van Van Wijk droeg. Toen Bas van Wijk vervolgens tussenbeide sprong, werd hij doodgeschoten.

‘Gerechtigheid voor Bas’

De dood van Van Wijk leidde tot grote verontwaardiging. In zijn woonplaats Badhoevedorp werd een stille tocht gehouden en ook op het Museumplein kwamen tientallen mensen bijeen om te demonstreren onder het motto ‘Gerechtigheid voor Bas’.

Tijdens de pro formazitting van maandag waren nabestaanden van Van Wijk naar de rechtbank gekomen. Ook waren er vrienden van Van Wijk die op de fatale dag bij De Nieuwe Meer aanwezig zijn geweest. El Y. was niet naar de rechtbank gekomen. Zijn advocaat, Veerle Hammerstein, richtte zich tot de nabestaanden van Van Wijk en zei dat het dapper was dat ze aanwezig waren.

43 getuigen

Ze wil nog een aantal getuigen laten horen. Ten tijde van de schietpartij was het druk in park de Oeverlanden. Vanwege het mooie weer zochten veel daar op die dag verkoeling. Inmiddels zijn er 43 getuigen gehoord. Met het horen van de getuigen wil de advocaat meer inzicht krijgen in de aanloop naar de ruzie die voorafging aan de schietpartij. Daarmee hoopt Hammerstein antwoord te krijgen op de vraag of de dood van Van Wijk moord was of doodslag. Dat is van invloed op de strafmaat.

Het Openbaar Ministerie verdenkt El Y. van moord, afpersing het bedreigen van een aantal andere personen en verboden wapenbezit. Daarnaast wordt hij er van verdacht meerdere malen wapens voorhanden te hebben gehad en die verhandeld te hebben. Dat zou onder meer blijken uit foto’s die op de telefoon van El Y. zijn aangetroffen na diens aanhouding.