Moordenaar Raymildo Landveld veroordeeld tot 30 jaar celstraf

Raymildo Landveld Beeld OPSPORING VERZOCHT

Deze straf is hoger dan de 20 jaar voor doodslag en drie pogingen tot doodslag waartoe A. in eerste instantie door de rechtbank was veroordeeld. De verdachte en het Openbaar Ministerie waren in hoger beroep gegaan. A. claimde onschuldig te zijn en het OM was van mening dat het moord betrof en eiste bij de rechtbank 30 jaar cel. Ook in hoger beroep hanteerde het OM deze eis.

Mercedesbus

De in de Bijlmer geboren Landveld werd op avond van 2 mei 2018 doodgeschoten in de Krootstraat in Amsterdam-Zuidoost. Op dat moment had Landveld geen vaste woonplaats. Op de betreffende avond had hij in Diemen een Mercedes Vito-bus met sleutels in het contact zien staan. Landveld reed de auto naar een parkeerplaats in Zuidoost, samen met enkele vrienden die in een Renault Mégane zaten.

Landveld wist echter niet dat het een zogenaamde ‘stash-bus’ was, een voertuig waarin criminelen drugs vervoeren, en die kort daarvoor waarschijnlijk door concurrenten van A. was gestolen.

Rond 23.00 uur liep het voor Landveld helemaal mis. Een van A.’s criminele compagnons zag de gestolen bus en belde volgens justitie Maikel A., die meteen kwam aanrijden vanuit zijn huis in Duivendrecht.

Moord bewezen

Het gerechtshof acht bewezen dat A. van plan was ‘om de Vito met vuurwapengeweld terug te pakken. Hij had tijdens een rit van 10 minuten naar de plaats delict ruim gelegenheid na te denken over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap te geven’, aldus het hof in het arrest.

Bij aankomst in de buurt van de Krootstraat schoot A. eerst op een stel in een Toyota Aygo om de hoek, het tweetal was daar bij toeval aanwezig. De auto werd meermaals geraakt, maar het stel bleef ongedeerd.

Vervolgens schoot hij volgens justitie van dichtbij twee keer op de Renault Mégane en trof Landvelds vriend Lorenzo A. in beide benen en borst. Het slachtoffer moest naar een woning kruipen om hulp te zoeken. Daarna richtte A. zijn vuurwapen op Landveld en schoot hem met één kogel door de borst dood.

Het hof acht bewezen dat A. de bus gebruikte voor transport van cocaïne. Hij bezat met twee anderen enkele containers waarin een complete gebruikte cocaïnewasserij was gevestigd.