Moordenaar oma Toni mag teruggestuurd naar Irak

Dit heeft de rechtbank in Groningen beslist. De Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) heeft de verblijfsvergunning van de 29-jarige tbs'er terecht ingetrokken. Ook mocht de IND hem een reisverbod opleggen.



Vinwar 'Vino' H. stapte eind januari naar de bestuursrechter omdat hij zijn uitzetting wilde voorkomen.



H. werd in 2016 door het gerechtshof veroordeeld voor moord, maar kreeg vanwege volledige ontoerekeningsvatbaarheid alleen tbs met dwangverpleging opgelegd. Wanneer de IND hem uitzet, is nog niet bekend.



Wraak

Het slachtoffer werd in de De Pijp meermalen door H. gestoken. De vrouw liep achter haar rollator en was onderweg naar haar huis in de Govert Flinckstraat. Ze overleed drie weken later aan haar verwondingen. H. verklaarde dat hij de vrouw had aangevallen uit wraak op zijn gewelddadige vader.



Oma Toni, die al sinds haar 18de in de Govert Flinckstraat woonde, was een bekende in de buurt. Na haar dood kreeg haar familie duizenden steunbetuigingen.



Ernstige bedreiging

H. verblijft sinds 2000 in Nederland en had sinds 2007 een tijdelijke verblijfsvergunning. De IND wees de rechter erop dat H. nog steeds een ernstige bedreiging vormt voor de samenleving. De rechter vindt dat de IND het besluit voldoende heeft onderbouwd.