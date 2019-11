Moordenaar broer Nabil B.: 'Ik stond er niet bij stil’

In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp behandelt het gerechtshof woensdag de zaak in hoger beroep rond de moord op Reduan B., de broer van kroongetuige Nabil B.. Beeld Dingena Mol

S. zette opnieuw omstandig uiteen dat hij labiel was toen hij B. op 29 maart 2018 doodschoot in diens beletteringsbedrijf in Amsterdam-Noord.

In ‘de bunker’ in Amsterdam-Osdorp dient het appèl dat justitie heeft ingesteld omdat de rechtbank S. maar 20 jaar cel gaf, en niet de gevorderde 28 jaar.

In een in half juni opgestelde brief heeft S. geprobeerd meer uitleg te geven ‘om meer helderheid te verschaffen aan de nabestaanden’, maar heel helder is hij nog steeds niet.

S. zegt niet te begrijpen waarom hij zich in het najaar van 2017 ‘door een groep mensen’ liet verleiden met de belofte dat hij 100.000 euro bloedgeld zou krijgen voor de moord – geld dat hij nooit heeft gekregen. Hij wil absoluut niets zeggen over zijn opdrachtgevers.

Hij had ‘in een split second ja gezegd’ tegen het voorstel. Hij dacht dat het wel los zou lopen. “Ik stond er niet bij stil. Als ze me hadden gevraagd een fiets weg te zetten, had ik ook ja gezegd. (..) Ik was labiel in die levensfase. Ik werd regelmatig door de politie op straat aangesproken omdat ik een verwarde indruk maakte. Ik zag het leven niet meer zitten.”

Hij gebruikte niet meer zo excessief veel cocaïne als tevoren, maar nam nog wel geregeld wat.

De voorzitter van het gerechtshof: “Dacht u niet: waarom benaderen ze mij in plaats van duizend anderen die ook labiel zijn?”

S.: “Daarover lig ik nog dagelijks te denken in mijn bed. Waarom ík?!”

Hij overwoog naar eigen zeggen in die tijd soms zelfmoord te plegen. “Soms denk ik nu, had ik dat maar wél gedaan. Dan had ik een heleboel mensen heel veel ellende bespaard.”

Hij had op Curaçao, waar hij is opgegroeid, wel eens geschoten als introducé op een schietclub, maar had dat niemand verteld.

Gaandeweg kreeg hij een gestolen vluchtauto, in januari 2018, en versleutelde PGP-Blackberry’s (Pretty Good Privacy).

Op 27 maart 2018 hoorde S. naar eigen zeggen dat de liquidatie moest gebeuren. Vier dagen eerder was Nabil B. door justitie gepresenteerd als kroongetuige. Hij kreeg te horen hoe hij Reduan B. in zijn bedrijf moest doodschieten en de vluchtauto moest verbranden. Hij kreeg een tas met wapens.

De moord moest al de volgende dag gebeuren, op 28 maart. De voorzitter van het hof: “Dat is idióót snel.”

S., cynisch lachend: “Ik kan daar niet eens antwoord op geven.”

Op 28 maart mislukte het twee keer, in de ochtend van 29 maart liep S. Reduan B.’s bedrijf binnen en schoot hij hem binnen vijftien seconden dood op de trap en bovenverdieping. Dat is op camerabeelden duidelijk te zien.

‘Over de uitvoering van de liquidatie’ kun je volgens de hofvoorzitter ‘tot op zekere hoogte zeggen dat het allemaal heel knullig is geweest, maar het was wel heel doelgericht en koelbloedig’: “Het zag er niet uit als het handelen van iemand die van het padje is.”

Op de vlucht verloor S. een handschoen. Het in brand steken van de vluchtauto mislukte. Hij gooide de tas met de twee wapens in het water (een Skorpion en het moordwapen, een Heckler & Koch), wat getuigen zagen.

Hij nam de bus naar het Centraal Station en ging naar zijn werk. Kort na de moord zegt hij op het nieuws te hebben gehoord dat zijn slachtoffer de onschuldige broer van de kroongetuige was.

In het strafdossier zitten wel aanwijzingen dat S. enigerlei band had met de groep rond de als extreem gewelddadig beschouwde, nog altijd voortvluchtige Ridouan Taghi. Zo zijn in zijn huis vingerafdrukken gevonden van een lid van diens groep. S.’ broer was in zijn jeugd lid van de jeugdbende Bad Boys waarvan ook Taghi lid was. S.’ vader woont in Nieuwegein, een stad waarmee Taghi veel banden heeft, ook criminele banden. De vluchtauto met valse kentekenplaten was ook gestolen in Nieuwegein.

S. bleef het herhalen: “Ik wil het alléén over mezelf hebben. Niet over derden.”

Uitsprak in december

De behandeling van de zaak zal de hele woensdag duren. De nabestaanden zullen gebruik maken van hun spreekrecht, de advocaat-generaal zal zijn visie op de zaak geven en een straf eisen, waarna advocaat Christian Flokstra namens Andy S. pleidooi zal houden. Het hof hoopt de behandeling woensdag wel af te ronden en doet op 16 december uitspraak.