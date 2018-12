Moordenaar broer kroongetuige handelde 'in een roes'

Het ging heel slecht met mij Shurandy S.

Iemand van wie S. de naam niet wil noemen, had hem naar zijn zeggen al in oktober gevraagd een liquidatie te plegen. Hij zou daar 100.000 euro voor krijgen. In januari kreeg hij de opdracht een vluchtauto te stallen in een garagebox.



Sollicitatie

Op 27 maart kreeg hij de opdracht Reduan B. dood te schieten in zijn bedrijf. Hij kreeg een tas mee met een pistool en een pistoolmitrailleur.



Op de beelden van beveiligingscamera's is te zien dat hij op 29 maart vroeg in de ochtend in een zwarte auto komt aanrijden, weer weg gaat en terugkeert.



Reduan B. arriveert. Eigenlijk is het S.'s bedoeling zijn slachtoffer buiten dood te schieten, maar hij vindt dat naar eigen zeggen een te groot risico omdat er te veel mensen waren.