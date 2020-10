Moordenaar Bas van Wijk schoot bewuste dag ook op anderen en handelde in wapens

Bas van Wijk. Beeld Privéfoto

Samir el Y., de man die in augustus de 24-jarige Bas van Wijk doodschoot bij de Nieuwe Meer, wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van wapenhandel.

Een antieke Browning, een paar alarmpistolen, een piepkleine derringer die uit een oude western lijkt te komen maar ook het ‘pistool van het jaar 2017’, een CZ P-10. En dan nog een dubbelloops ingekort hagelgeweer. Volgens het OM zou de 20-jarige El Y. deze en andere wapens in juli en augustus van dit jaar in bezit hebben gehad en hebben verhandeld. Dat zou onder andere blijken uit foto’s die hij op zijn telefoon had staan.

Irritatie

Samir el Y. heeft inmiddels bekend dat hij op 8 augustus de 24 -jarige Bas van Wijk heeft doodgeschoten in het op dat moment druk bezochte park De Oeverlanden bij de Nieuwe Meer. Aan de schietpartij ging irritatie vooraf tussen twee groepen jongeren. “Wie is degene die zo lang naar ons kijkt?” zou El Y. hebben geroepen. Getuigen hebben verklaard dat hij vervolgens op het groepje van Van Wijk af liep en zijn hoofd tegen het hoofd van een van diens vrienden aandrukte.

Op dat moment hield El Y. een pistool tegen de knie van de jongen. “Moet ik jou door je kankerknie schieten?” zou hij gezegd hebben. En: “Ik maak geen grappen. Ik bluf niet, ik doe het gewoon.” Hierna schoot hij in de grond. “Deze kwam in de grond en de volgende komt ergens anders dus doe maar niet zo bijdehand,” zou El Y. daarop gezegd hebben.

Vervolgens eiste El Y. het horloge van een van de jongeren uit de groep van Van Wijk. “Waar is die gozer met dat horloge?” en “Rolex, Rolex,” schreeuwde hij. Toen Van Wijk daarop probeerde te voorkomen dat het horloge van zijn vriend werd gestolen, schoot El Y. hem met meerdere kogels dood.

In de zaak zijn inmiddels meer dan veertig getuigen gehoord. Volgens Veerle Hammerstein, de advocaat van El Y., zijn er veel wisselende verklaringen afgelegd over de gang van zaken. “Het is nog te vroeg om vast te stellen wat de aanleiding van deze schietpartij is geweest. Het nader horen van getuigen zal hier vermoedelijk meer duidelijkheid over kunnen geven.”

De dood van Van Wijk leidde tot grote verontwaardiging. In zijn woonplaats Badhoevedorp werd een stille tocht gehouden en ook op het Museumplein kwamen tientallen mensen bijeen om te demonstreren onder het motto ‘Gerechtigheid voor Bas’.

Strafblad

Enkele dagen na de schietpartij werd El Y. opgepakt. Op diens aanwijzen werden een vuurwapen en een horloge aangetroffen in een verborgen ruimte in zijn auto. Het horloge bleek een imitatie-Rolex.

De verdachte heeft een strafblad met kleine delicten. Aanstaande woensdag staat hij tijdens een voorbereidende zitting voor het eerst voor de rechter. Advocate Hammerstein wil vooralsnog niet ingaan op de verdenking van wapenhandel van haar cliënt.