Moord op Serdar Ay in Osdorp is vermoedelijk een vergissing

Serdar Ay. Beeld Opsporing Verzocht

Ay werd om twee uur ‘s nachts neergeschoten in Osdorp. Nadat buurtbewoners de politie hadden gebeld, troffen agenten het slachtoffer zwaargewond aan op de stoep. Hij overleed enkele uren later aan zijn verwondingen.

De politie houdt er rekening mee dat Ay mogelijk voor iemand anders is aangezien, omdat het slachtoffer op de avond van de moord in een zwarte Volkswagen Polo reed die hij van een kennis had geleend. De politie sluit allerminst uit dat de eigenaar van de auto het beoogde slachtoffer is.

Kort na de moord ging al het verhaal dat Ay niet het beoogde slachtoffer zou zijn. De politie kon dat toen niet bevestigen. Bronnen meldden dat er een peilbaken onder de Volkswagen Polo gezeten zou hebben.

‘De Volkswagen Polo is misschien in de dagen voorafgaand aan de moord al in de gaten gehouden door de daders of door een of meer handlangers,’ zo stelt de politie. Het beoogde slachtoffer is inmiddels gewaarschuwd dat zijn leven mogelijk gevaar loopt.