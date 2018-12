Moord op Martin Kok opgenomen in onderzoek Taghi

Dat bleek woensdag tijdens een inleidende zitting in de zaak-Kok in de gerechtsbunker in Osdorp.



De wens van het OM heeft te maken met nieuwe verdenkingen tegen Achraf B., die in de moordzaak van Martin Kok in april als verdachte werd opgepakt.



Twee maanden terug werd hij in zijn cel aangehouden omdat hij ook betrokken zou zijn geweest bij de liquidatie-bij-vergissing op Hakim Changachi vorig jaar in Utrecht en de liquidatie van Samir Erraghib in 2016 in IJsselstein.



Boccaccio

Beide moorden zijn onderdeel van het steeds grotere rechercheonderzoek naar liquidaties door de misdaadorganisatie die zou worden geleid door Taghi, die geldt als de meest gezochte man van Nederland.