Moord op Kerwin Duinmeijer herdacht: ‘Die verschrikkelijke nacht werd racisme in Nederland zichtbaar’

De moeder van Kerwin heeft bloemen neergelegd bij het beeld van Mama Baranka in het Vondelpark, bijgestaan door Kerwins broer. Beeld ANP

Een violiste speelt mee met We are the world, terwijl zo’n honderdvijftig mensen zich verzamelen rondom het beeld Mama Baranka in het Vondelpark. Het is veertig jaar geleden dat een skinhead in de Damstraat een toen vijftienjarige Antilliaanse jongen doodstak. De dood van Kerwin Lucas, die bekend werd als Kerwin Duinmeijer, is de geschiedenisboeken ingegaan als de eerste racistische moord in Nederland na de Tweede Wereldoorlog.

Het is veel drukker dan sommige voorgaande jaren, toen er enkele tientallen mensen waren. Vanmiddag zijn ook de moeder, broer en zus van Lucas aanwezig, de moeder in een rolstoel.

Wintipriesteres Achi Chioma opent de bijeenkomst door verbinding te maken met moeder aarde en ze heet iedereen welkom bij deze herdenking van Kerwin Lucas Duinmeijer.

“Kerwin Lucas,” roept moeder Lucas.

“Ik ga me corrigeren,” zegt Chioma. “Kerwin Lucas.”

Gevoelig

De kwestie ligt gevoelig. Kerwin woonde destijds al vier jaar bij het bevriende gezin Duinmeijer. Tijdens de fatale avond had hij een tramkaart bij zich met de naam Kerwin Duinmeijer – in die tijd was legitimatie bij de aanschaf van een stamkaart nog niet verplicht. Zo is de naam Kerwin Duinmeijer in het nieuws gekomen en heeft zich ontwikkeld tot een nationaal symbool. Dat maakt het lastig om alsnog de naam Kerwin Lucas te introduceren, de wens van de stichting Vrienden van Kerwin, die de jaarlijkse herdenking organiseert.

De enige spreker vanmiddag is Purly Lucas, de jongere broer. “Kerwin Lucas. Wie was Kerwin Lucas? Hij was een zoon, een broer, onze rots, onze held. Een mooie, zwarte jongen van Antilliaanse afkomst. Altijd vrolijk, behulpzaam, atletisch gebouwd. Veel vrienden, kon goed voetballen, was een bokstalent. Zijn toekomst zag er mooi uit.”

Daarna beschrijft hij de avond die in het collectieve geheugen van Nederland is gaan zitten. De nacht van 20 op 21 augustus 1983. Kerwin komt in de Damstraat een groep skinheads tegen. Lucas: “Ze zagen niet wie Kerwin was, ze zagen alleen zijn huidskleur. Zwart.”

Bloed op de achterbank

Een van de skinheads gebruikte de woorden ‘vieze neger’ en stak Kerwin in zijn buik. Hij rende naar de Dam. Lucas: “Wat een angst moet jij gehad hebben tijdens het rennen.”

Op de Dam wordt hij geweigerd door een taxichauffeur, omdat hij geen bloed op de achterbank wilde. Kerwin lag 20 minuten bloedend op de stoep tot de ambulance kwam. Hij overleed die nacht in het ziekenhuis aan zijn verwonding; te veel bloedverlies. Frank Boeijen schreef er de klassieker Zwart wit over.

Lucas: “Vandaag veertig jaar later kijken we terug naar die verschrikkelijke nacht. Racisme in Nederland was zichtbaar geworden. Nog steeds hebben we niet veel geleerd, we strijden nog steeds tegen racisme.”

Daarna steken de aanwezigen een witte roos in Mama Baranka.