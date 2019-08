Moord op de 19-jarige Raymildo Landveld lijkt opgelost

Landveld had een bestelbus gestolen waarin drugs waren verstopt, wat hij waarschijnlijk niet wist. Hij is mogelijk door de eigenaars van de drugs gezien toen hij met de bus door Zuidoost reed.

A. is op 21 mei gearresteerd en komt dinsdag voor het eerst voor de rechter op een inleidende zitting.

De in de Bijlmer opgegroeide Raymildo Landveld was in het voorjaar van 2018 dakloos. Hij had net een baan bij de gemeentereiniging en zag tijdens het werk op een parkeerterrein in Diemen een niet-afgesloten Mercedes Vitobus staan, met de sleutels in het contact.

Uiteindelijk stal hij die bus. Hoewel hij geen rijbewijs had, reed hij ermee door Zuidoost. Hij zag in de laadruimte volgens getuigen vooral een geschikte tijdelijke slaapplek.

Op de avond van 2 mei 2018 reed hij met twee vrienden, die in een Renault Mégane zaten, door de Bijlmer. Een vriend probeerde eerst tevergeefs tien euro te pinnen op het Annie Romeinplein bij winkelcentrum Ganzenpoort. In de geldautomaat zaten geen tientjes en meer stond er niet op zijn rekening. Hij slaagde uiteindelijk verderop, in Kraaiennest. Vervolgens wilde zijn andere vriend geld lenen bij een kennis weer iets verderop, in de Krootstraat.

Auto beschoten

De recherche vermoedt dat de eigenaars van de drugs de gestolen Mercedes Vitobus die avond hebben zien rijden.

Even na 23 uur ’s avonds werd in de Krootstraat de auto beschoten van een onschuldig stel, dat wat te eten wilde halen. De kogel schoot door een zijruit, maar raakte niemand. Vervolgens opende de schutter, volgens justitie Maikel A., het vuur op Landveld en de vriend met wie hij op de derde wachtte. Landveld stierf na vergeefse reanimatie op straat, zijn vriend raakte zwaargewond, maar overleefde met geluk.

De politie arresteerde al snel twee twintigers, maar die bleken onschuldig. In mei van dit jaar, zo’n jaar na de schietpartij, werden weer twee mannen gepakt, onder wie Maikel A., tegen wie de recherche het sterkste bewijs verzameld denkt te hebben.

De hoofdofficier van justitie had 25.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip over de schietpartij. Advocaat Gerald Roethof van Maikel A. wil geen commentaar geven.

Bedreiging

In november kreeg Raymildo’s oudere broer Virgil overigens vijf jaar cel voor de granaataanslag in juli 2017 in West op de auto van ex-Ajaxvoetballer Evander Sno. Op de rouwbijeenkomst voor Raymildo zou Virgil een vrouw ernstig hebben bedreigd. Daarover loopt nog een strafzaak.