Moord Martin Kok niet in groter onderzoek Taghi

Dit bepaalde de rechtbank in Lelystad vrijdag. Volgens de rechtbank staat de wet zo'n overdracht niet toe.



Het Openbaar Ministerie (OM) had vorige maand om de overheveling gevraagd, vanwege nieuwe verdenkingen tegen Achraf B. (25). Hij zit sinds april vorig jaar vast voor de moord op Kok en werd afgelopen oktober in zijn cel aangehouden voor betrokkenheid bij de 'vergismoord' op Hakim Changachi begin 2017 in Utrecht en de liquidatie van Samir Erraghib in 2016 in IJsselstein.



Die twee moorden zijn al onderdeel van 'Marengo', het steeds omvangrijkere onderzoek naar liquidaties die zouden zijn gepleegd in opdracht van Taghi.