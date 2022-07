Mooi hoor, die iepen op het Waterlooplein, maar ze staan wel lelijk in de weg

Op het Waterlooplein staan jonge iepen pal tegen de kramen aan. Beeld Daphne Lucker

Het Waterlooplein heeft een fikse opknapbeurt gehad en daar is goed over nagedacht, en lang ook. Zo staan er drie rijen nieuwe iepen in grote, ronde bakken die half in de grond zijn verzonken. De iepen zijn nog jong, maar ze geven nu best al sfeer. Die worden nog wel wat.

Volmaakte symmetrie

De iepen staan in drie rechte stroken, zo kaarsrecht dat er een landmeetkundige aan te pas moet zijn gekomen. De middelste strook begint bij een fladderiep aan de rand van het plan. Die is voor de gelegenheid speciaal daarvoor verplaatst. De buitenste twee rijen volgen in volmaakte symmetrie.

Alleen, sommigen iepen staan pal naast een kraam, en hier en daar staat er zelfs een midden tussen de uitgestalde waar of kledingrekken. Het verschil tussen tekentafel en de praktijk.

“Waanzinnig. Helemaal klote. Ze staan gewoon in de weg!”

Souvenirverkoper Fred Oosting vat het bondig samen. Hij kent ook de oorzaak. “Ik heb met de tekenaar gesproken. Die bomen waren al getekend voordat de boxen er kwamen. Dan krijg je dit.”

Maar zoals dat gaat: Amsterdammers maken er maar meteen het beste van. Sommige kledingverkopers hebben een spiegel tegen de boom gezet. Ook handig: twee meisjes die een Vietnamese loempia eten, gebruiken de plantenbak als zitje. Wel dreigen die potten met zand en aarde nu al te veranderen in XXXL-asbakken.

Afrikaanse maskers

Koopman Eef Tokkie heeft het ook mooi opgelost. Hij heeft gewoon een stuk uit een houten toonbank gezaagd en die om de boomstam neergezet. Aan de boom zelf hangen een paar Afrikaanse maskers. Tokkie: “Ja, natuurlijk! Dan kijken ze gelijk naar binnen. Anders lopen ze om die boom heen.”

De iep die tussen zijn handelswaar staat werd pas geplaatst toen hij deze box al had. Tokkie: “Anders had ik wel een andere plek gekozen natuurlijk. Het is überhaupt belachelijk dat die iepen de ingang blokkeren.”

Een andere koopman heeft maar meteen een soort vitrine van de plantenbak gemaakt, met twee schilderijen, een lp van Mozart en een verkeerspaal. Na de vraag of hij die bakken wel handig vindt, begint hij die spullen onmiddellijk op te ruimen. Youssef: “Eigenlijk mag dat niet van de marktmeester.”

Ook dat nog.

De gemeente: het is nog altijd beter dan oude situatie De iepen zijn geplaatst in twee lijnen zoals die ook vroeger bestonden. De plaatsing heeft te maken met de beschikbaarheid van ruimte in de ondergrond, in verband met kabels en leidingen. Eén lijn is gelijk aan hoe de oude iepenrij stond, een andere is iets verschoven. Dit zijn de enige mogelijkheden om alle 32 bomen terug te planten. De lijnen pasten perfect bij de eerste plattegronden voor het markt, zoals die ook door de gemeenteraad was besloten. Na dit besluit is de marktplattegrond meermaals gewijzigd. Daardoor passen de bomen iets minder goed, maar altijd nog beter dan in de oude situatie. De doorloop is nu breder en comfortabeler.

Heeft u een voorbeeld van een miskleun of ondoorgrondelijke ingreep in de stad? Mail het onderwerp naar anders@parool.nl.