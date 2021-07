Monumentale brug Haarlemmerplein weggetakeld voor herstel

Beeld Jakob van Vliet

Een kraanvoertuig zo breed als de Brouwersgracht takelde woensdagochtend de Bullebak, die er sinds 1889 lag, de lucht in. Niet veel later werd de brug afgevoerd via het water. Binnen enkele uren was de klus geklaard. “Het ging sneller dan gedacht,” zegt opzichter Ralf Keyser van bouwbedrijf BAM. “De oude brugdelen waren zo voorbereid dat we ze zonder extra tegengewicht bij het kraanvoertuig konden wegtakelen, anders moeten er tijdens de werkzaamheden ballasttanks met water worden gevuld en geleegd.”

Dat de operatie soepel is verlopen wil niet zeggen dat er geen gevaren mee gepaard gingen. Keyser: “We hebben de kades rondom de brug vooraf versterkt met damwanden, zodat er geen verzakkingen plaatsvonden.” Bij een verzakking van de kade kunnen hele woningblokken schade krijgen.

Bijna alle onderdelen worden vervangen

Op het oog verandert er straks niet veel aan de brug volgens de gemeente Amsterdam. De afsluithekken worden vervangen door slagbomen in verband met de veiligheid. Voor de rest blijft de klassieke dubbele basculebrug hetzelfde ogen. Toch worden op een paar monumentale natuurstenen elementen en gietijzeren leuningen bijna alle onderdelen van de brug vervangen.

Omgevingsmanager Annemieke van Baar laat weten dat de hele fundering en de brugkelders van de originele brug worden vervangen. “De oude fundering bestaat uit omgekeerde boomstammen. Die waren niet goed meer. De fundering wordt nu verwijderd en er komen nieuwe funderingspalen waar de gehele nieuwe brug op komt te staan. Om de nieuwe kelders van de brug te maken wordt er door speciale duikeenheden tot circa vier meter diep onderwaterbeton aan de bodem van de gracht gegoten.”

Het herstel van de brug gaat nog duren tot najaar 2022. Naast de afgezette bouwplaats loopt nu een fietsbrug die het Haarlemmerplein met de Marnixstraat verbindt. Tram 3 die normaliter over de brug rijdt wisselt met lijn 5 en heeft nu een kortere route tot aan de Eerste Marnixdwarsstraat. Autoverkeer wordt omgeleid via de Nassaukade.

Wat er met de oude stalen brugdelen gebeurt? Keyser: “Die worden omgesmolten bij Tata Steel in bijvoorbeeld damwanden, waar we weer kades mee kunnen versterken op andere plekken in de binnenstad.”