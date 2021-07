Monumentaal Jagershuis langs de Amstel gered van de sloop

't Jagershuis aan de Amstelveense oever van de Amstel Beeld Charlotte Odijk

Aemstel Monuments, een dochterbedrijf van vastgoedgigant Breevast, heeft al sinds 2017 plannen om het pand te slopen. Aanvankelijk wilde de eigenaar op de plaats van ’t Jagershuis enkele villa’s bouwen, maar die plannen schoten bij omwonenden in het verkeerde keelgat. Inmiddels zijn de plannen bijgeschaafd en moet er een vijfsterrenhotel op de plaats van het Rijksmonument komen. Hiervoor zegt Aemstel Monuments al een hoogwaardige uitbater te hebben gevonden, maar een dergelijk hotel heeft volgens het vastgoedbedrijf meer ruimte nodig dan ’t Jagershuis nu kan bieden.

In de jaren zestig werd het pand, nadat het gesloopt was, in historiserende stijl opgebouwd onder streng toezicht van Monumentenzorg. De oude kroeg werd daarna een hotel-restaurant en floreerde in de jaren negentig met een jonge Ron Blaauw in de keuken. De laatste horeca-onderneming in het pand ging in 2015 failliet; sindsdien staat het voormalige hotel-restaurant leeg.

Verdienmodel

In 2017 brak er ruzie uit tussen de gemeente en de eigenaar over het pand. Volgens wethouder Herbert Raat werd het pand niet onderhouden. Raat destijds: “Wij hechten grote waarde aan het aanzien van ’t Jagershuis als onderdeel van het beschermd dorpsgezicht. Het verdienmodel van Breevast is voor ons niet leidend.” Na tussenkomst van waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn werd de lucht toen geklaard. Breevast beloofde, zolang er geen definitieve plannen waren, het gebouw in goede staat te houden.

Maar na de presentatie van nieuwe plannen van Aemstel Monuments waarin er voor het Rijksmonument wederom geen plaats was, stapte de Vereniging Historisch Amstelveen naar de rechter. Die strijd werd woensdagochtend definitief beslist in het voordeel van de vereniging. Wat er nu gaat gebeuren met het pand is nog onbekend.