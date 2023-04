Monument onthuld in Beatrixpark ter nagedachtenis aan Rwandese genocide tegen Tutsi’s

Het monument in het Beatrixpark ter nagedachtenis aan de Rwandese genocide van 1994. Beeld Koosje Koolbergen

Het monument aan de noordzijde van het park, bij de ingang op de hoek van de Diepenbrockstraat, is het eerste Kwibukamonument in Nederland. Kwibuka betekent ‘herdenken’ in het Rwandees. Waarom het monument specifiek in het Beatrixpark staat, kan de gemeente niet zeggen.

Het monument is er gekomen op initiatief van de Rwandese ambassade en Ibuka-Nederland, een organisatie die zich inzet voor overlevenden van de genocide. Naar schatting wonen ongeveer 1800 mensen in Nederland met een Rwandese migratieachtergrond.

Het lint bij het monument werd doorgeknipt door Olivier Nduhungirehe, de Rwandese ambassadeur in Nederland; Christine Safari van Ibuka-Nederland; Marcel de Vink, de directeur-Generaal Politieke Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en door locoburgemeester Reinier van Dantzig. Samen legden zij kransen en er werd een minuut stilte gehouden om de slachtoffers te herdenken. Daarnaast hield Van Dantzig een speech waarin hij onder andere zei ‘bij elkaar te zijn gekomen om sterk en verenigd te staan tegen kwaad, intolerantie en onrechtvaardigheid’.

Zwarte bladzijde

De genocide in Rwanda is een inktzwarte bladzijde in de wereldgeschiedenis die plaatsvond van 7 april tot 18 juli 1994. In slechts honderd dagen tijd werden toen, ondanks de aanwezigheid van een VN-vredesmacht, tussen de vijfhonderdduizend en één miljoen Tutsi’s en gematigde Hutu’s afgeslacht na tientallen jaren van spanningen tussen de bevolkingsgroepen in de voormalige Belgische kolonie.

Tijdens de genocide werd 75 procent van de Tutsiminderheid (14 procent van de bevolking) vermoord door Hutu’s.

Op 18 juli 1994 was de genocide (officieel) ten einde. Op die dag wist de RPF van de huidige Rwandese president Paul Kagame op te stomen richting Kigali en daar de macht over te nemen.

Na de genocide werd in 1997 het Rwandatribunaal opgericht. Hoofdrolspelers werden daar veroordeeld voor hun aandeel in de genocide. Inmiddels is het land opgekrabbeld en heeft het een van de snelst groeiende economieën van Afrika.

Volgens de gemeente hebben Rwandezen door het monument nu ook in Nederland een plek om slachtoffers te herdenken en samen te komen. In andere landen in West-Europa staan er al diverse monumenten ter nagedachtenis aan de volkerenmoord. ‘Ook biedt het monument bezoekers en passanten gelegenheid voor reflectie op genocide en om lessen te leren van deze grote tragedie,’ aldus de gemeente.

