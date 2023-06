Monsterverbond tegen komst erotisch centrum: ‘Dit gaat niet over prostitutie, maar over toerisme’

Er is een monsterverbond gesloten tegen de komst van het erotisch centrum. Niet alleen partijen uit Zuid en Noord hebben een manifest ondertekend, ook allianties uit de Amsterdamse binnenstad hebben zich aangesloten.

De komende maand komen er zeker zesduizend posters in de stad te hangen met een niet mis te verstane boodschap: de plannen van burgemeester Femke Halsema voor een erotisch centrum moeten per direct stoppen. Teksten als ‘Wij houden van de Wallen! Laat de rosse buurt niet verknallen’ zullen op abri’s en op wildplakplekken in de stad worden gehangen en Amsterdammers kunnen ze op hun ramen plakken.

Onder meer deze partijen steunen de campagne: BIZ Warmoesstraat, bewonersvereniging Blaauw­lakenblok uit stadsdeel Centrum, vastgoedontwikkelaar G&S&, de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam (LJG), voetbalclub AFC, Prostitutie Informatie Centrum (PIC), ROC Amsterdam, congrescentrum RAI en groepen uit de stadsdelen Noord en Zuid.

De campagne is organisch gegroeid, zeggen Mariska Majoor (oprichter PIC) en Theodoor van Boven (bestuurslid BIZ Warmoesstraat en eigenaar van de Condomerie), de woordvoerders van het verbond. Ze noemen het een samenwerkingsverband waarin iedereen samen voor een leefbare binnenstad strijdt, maar tegen het erotisch centrum, omdat dat geen oplossing biedt voor de drukte in het Wallengebied.

Veiliger en aantrekkelijker

Aan de actie is een manifest gekoppeld. De partijen wijzen erop dat de gemeente sinds 2007 van alles heeft gedaan om het Wallengebied voor Amsterdammers aantrekkelijker te maken. Er kwamen minder coffeeshops, minder raamprostitutie en de openbare ruimte werd verbeterd. Tegelijkertijd kwam het massatoerisme wereldwijd op gang. Van een ‘no-goarea’ werden de Wallen veiliger en aantrekkelijker. “Zelfs families kunnen er nu gerust een dagje uit.”

Door de aantrekkingskracht van de Wallen zullen overlastgevende toeristen, óók met de komst van een erotisch centrum elders, gewoon blijven komen. Om het gebied toch leefbaar te maken, willen de ondertekenaars dat de gemeente de Wallen benadert als een ‘groot festival’. Crowdmanagement moet beter en structureel moet er meer politie en handhaving zijn. Een bredere visie op toerisme is ook een vereiste.

De woordvoerders wijzen naar planoloog Zef Hemel die in 2019 voorstelde toeristenstromen te verleggen naar de Zuidas. “Deze discussie gaat namelijk niet over een gebouw, maar over een stad. Niet over prostitutie, maar over toerisme. Het vraagt om een toekomstgerichte visie op stadsontwikkeling.”

Algemeen belang

Bewonersgroep Stop de Gekte is een van de partijen die de plannen van Halsema nog wel steunen. Zij stellen dat de ramen wél een trekpleister zijn voor toeristen. Maar over het geheel wordt het verzet tegen het sekscentrum alleen maar groter: ondernemers, sekswerkers en de stadsdelen Noord en Zuid zijn uitgesproken tegen. Uit gemeentelijk onderzoek blijkt dat slechts een op de vijf Amsterdammers voorstander is.

Halsema zei deze maand op haar beurt tegen Het Parool dat wat er gebeurt rond het erotisch centrum, logisch is. “Je bent geen echte burgemeester van Amsterdam als er niet stevig tegen je is geschreeuwd. Ik heb uiteindelijk gewoon een algemeen belang af te wegen. Het kan ook zo zijn dat het niet meer verantwoord is om het door te zetten.”

De actie loopt de komende maand en Amsterdammers kunnen via een website hun handtekening onder het manifest zetten. Voor het politieke zomerreces zullen Van Boven en Majoor namens het monsterverbond de handtekeningen overhandigen aan de burgemeester.

De gemeente is intussen begonnen met de marktconsultatie. Het idee is nog steeds dat in het najaar besloten moet worden wat de definitieve voorkeurslocatie wordt.

