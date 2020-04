Mondkapjeswinkel in de Jordaan alweer dicht

In de winkel werden gecertificeerde chirurgische FFP2-mondkapjes verkocht. Beeld ANP

Het was een avontuur van korte duur voor eigenaar Hank Sweep: in plaats van ijsjes verkocht hij sinds zaterdag mondkapjes in een hoekpand van de Westerstraat en de Prinsengracht. De winkel is inmiddels alweer gesloten. ‘Te huur’ staat in grote letters op een poster, met de verwijzing naar een makelaar.

De winkel werd op Twitter en andere sociale media gehekeld. Die mondkapjes − het type FFP2, in de winkel te koop voor 9 euro per stuk − zijn hard nodig in de zorg, was de kritiek.

Geen gebrek

Sweep zelf ontkende winst te maken met een product waar zorgverleners om zitten te springen vanwege de coronacrisis. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft vanwege de schaarste onderzocht of het type maskers dat Sweep verkoopt (FFP2) hergebruikt kan worden, wat na sterilisatie het geval is. Maar volgens Sweep is er geen gebrek aan mondkapjes van dit type. “Dat speelt alleen bij het type FPP3, dat de hoogste bescherming biedt.”

Bovendien meende Sweep dat wat hij deed volgens de regels was toegestaan. Hij haalde dan ook de schouders op over de afkeurende geluiden op sociale media. “Dat is Nederland, daar heb je altijd voor- en tegenstanders.”