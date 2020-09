Mondkapjesplicht leidde niet tot minder bezoekers

Beeld ANP

Dat staat in een evaluatie van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Ook concluderen de onderzoekers dat de mondkapjesplicht er niet voor zorgt dat mensen zich beter aan de afstandsregels houden.

Tussen 5 en 31 augustus gold er op vijf drukke plekken in de stad, het Wallengebied, de Kalverstraat/Nieuwendijk, de Albert Cuypmarkt en Plein ’40-’45 een verplichting om een mondkapje te dragen. Bij de start droeg 55 procent van de voorbijgangers al een mondkapje, door de verplichting ging dat percentage omhoog naar 75 procent, aldus de onderzoekers die hoofdzakelijk camerabeelden hebben bestudeerd.

Geen afname bezoekers

Opmerkelijk is dat de onderzoekers concluderen dat de draagplicht niet tot een afname van het aantal bezoekers heeft geleid. Ondernemers, vooral in de Kalverstraat, waren eerst grote voorstanders van een mondkapjesplicht, maar dat veranderde toen zij dachten dat er hierdoor minder klanten in hun winkels kwamen. Dat klopt niet, volgens het NSCR. ‘De drukte in de gebieden met een mondkapjesplicht is niet anders dan vóór de invoering van de mondkapjesplicht. Ook in de gebieden zonder mondkapjesplicht is geen verandering in drukte waargenomen,’ schrijven de onderzoekers.

Burgemeester Halsema dacht dat de verplichting kon helpen bij de bewustwording dat mensen afstand moesten houden, omdat zij door de mondkapjes in het straatbeeld dan constant geconfronteerd zouden zijn met de aanwezigheid van het virus. Onderzoekers concluderen dat dit in de praktijk niet zo gewerkt heeft. “Het dragen van mondkapjes draagt niet aantoonbaar bij aan het slechter of beter naleven van de anderhalvemeter-regel,” zeggen zij.

Minder druk

Het ging om een experiment, om strengere maatregelen zoals het afsluiten van winkelstraten of het inperken van horecatijden te voorkomen. De proef is niet verlengd, omdat het volgens de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland minder druk werd op straat, waardoor de noodzaak voor de maatregel afnam.

Halsema benadrukt dat de maatregel opnieuw ingevoerd kan worden, hoewel daar nu geen aanleiding voor is.