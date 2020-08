Mondkapjesplicht Amsterdam gaat in, dit moet je weten

Vanaf woensdag is het op drukke plekken in Amsterdam verplicht om een mondkapje te dragen. De nieuwe maatregel gaat om 09.00 in. Een overzicht van wat je moet weten.

1. Waar geldt de mondkapjesplicht?

De draagplicht geldt op delen van de Wallen, de Kalverstraat, Nieuwendijk, Albert Cuypstraat en Plein ‘40-’45. Het masker moet zowel op straat als in winkels worden gedragen – peeskamers uitgezonderd. De komende tijd kan het aantal straten waar de plicht geldt nog worden uitgebreid. Zie het kaartje onderaan dit stuk voor de precieze gebieden.

Op Plein ‘40-’45 en de Albert Cuypmarkt geldt de plicht gedurende de markttijden. Op de Albert Cuypmarkt is de plicht ook van kracht in aangrenzende winkels.

2. Voor wie geldt de plicht?

De plicht geldt voor iedereen van 13 jaar of ouder die zich in de betreffende gebieden bevindt. Mensen die vanwege medische redenen geen mondkapje kunnen dragen, hoeven dat niet te doen, maar moeten daarvoor wel bewijs kunnen overleggen. Voor winkelpersoneel wordt ook een uitzondering gemaakt, mits zijn werken achter een toonbank of kassa met spatscherm. Ook fietsers scooters zijn in de aangewezen gebieden dienen een mondkapje te dragen.

3. Hoe wordt er gehandhaafd?

Posters en borden door de stad moeten de regel onder de aandacht brengen bij het publiek. De gemeente zal tijdens drukke weekenden gratis mondkapjes uitdelen. Wie geen exemplaar draagt, kan aangesproken en gewaarschuwd worden door de politie of handhavers, en in het ergste geval een boete krijgen van 95 euro. In de eerste periode zullen er echter nog geen boetes worden uitgeschreven, liet de Veiligheidsregio dinsdag weten.

4. Hoe lang zal de draagplicht blijven gelden?

Dat hangt af van de resultaten. De draagplicht is een experiment, stelde de Veiligheidsregio eerder in een persbericht, waarvan het nut nog moet blijken. ‘We zullen nauwkeurig in de gaten houden of de gewenste effecten ook daadwerkelijk optreden. Op basis van deze informatie wordt besloten over de duur en eventuele uitbreiding van de maatregel.’ In eerste instantie geldt de regel tot 31 augustus, daarna zal er een evaluatie plaatsvinden.

5. Hoe zit het met de andere coronaregels?

De draagplicht komt bovenop de bestaande coronaregels, en dus niet in plaats van. De 1,5-meterregel blijft daarmee overeind, ook in de gebieden waar de mondkapjesplicht geldt. Zie hier een overzicht van alle maatregelen in Amsterdam.

6. Als ik nou wil eten en drinken binnen het gebied waar de mondkapjesplicht geldt?

Eten en drinken zal buiten het gebied dienen te gebeuren waar de draagplicht van een mondkapje geldt. De draagplicht is echter niet verplicht in de horeca en ook niet op terrassen.