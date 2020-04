Mondkapjes in plaats van ijsjes: ‘Uit China, geen enkel probleem’

Mondkapjesverkoper Hank Sweep in zijn winkel op de hoek van de Prinsengracht en de Westerstraat. Beeld ANP

“Mensen komen zelfs van buiten Amsterdam,” zegt eigenaar Hank Sweep van het winkeltje op de hoek van de Westerstraat en de Prinsengracht, waar sinds zaterdag mondkapjes worden verkocht. Het is een komen en gaan van klanten.

Waar Sweep op Twitter en andere sociale media wordt gehekeld, krijgt hij in de winkel volgens eigen zeggen louter positieve reacties. Terwijl Sweep dat aan het vertellen is, loopt op de stoep een man langs die door de openstaande deur roept: “Geld verdienen over andermans rug! Ga je schamen!”

Toegestaan

“Dat is de eerste negatieve reactie,” verzekert Sweep. Volgens de regels is het toegestaan wat hij doet. Hij is zeker niet de enige die mondkapjes verkoopt, maar een winkel waar niets anders is te krijgen, springt in het oog. Daar komt bij dat minister Volksgezondheid Hugo de Jonge vorige week in de Tweede Kamer erkende dat er te weinig beschermingsmiddelen zijn voor zorgmedewerkers, en dat het ongeduld bij Kamerfracties daarover groeit.

Zelf haalt Sweep de schouders op over de afkeurende geluiden op sociale media. “Dat is Nederland, daar heb je altijd voor- en tegenstanders. Maar ik ben goedkoper dan de apotheker verderop. En ik heb het idee dat ik mensen help. Net waren hier mensen die op bezoek willen bij iemand die op sterven ligt. Zonder mondkapjes kunnen ze geen afscheid nemen.”

Eén mondkapje kost 9 euro per stuk, drie stuks kosten 25 euro. Beeld ANP

Hij ontkent winst te maken met een product waar zorgverleners om zitten te springen vanwege de coronacrisis. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft vanwege de schaarste onderzocht of het type maskers dat Sweep verkoopt (FFP2) hergebruikt kan worden, wat na sterilisatie het geval is. Maar volgens Sweep is er geen gebrek aan mondkapjes van dit type. “Dat speelt alleen bij het type FPP3, dat de hoogste bescherming biedt.”

Hij zegt de mondkapjes te hebben gekregen via een bevriende importeur. “Uit China, geen enkel probleem. De levertijd is tien dagen.”

Nog geen 1,5 euro winst

Kritiek op de vraagprijs (9 euro per stuk, 3 voor 25 euro) verwerpt hij. “Als je er drie koopt is dat 8,33 euro per stuk. Daar gaat btw vanaf. Dan heb je het over nog geen 7 euro. De inkoopprijs is 4 euro. Dan maak ik nog geen 3 euro winst. Met de importeur heb ik afgesproken de opbrengst te delen. Dan hou ik iets minder dan anderhalve euro over.”

Als het aan Sweep ligt is het bestaan van de mondkapjeswinkel van korte duur. “Normaliter run ik hier een ijssalon. Ik hoop dat premier Rutte dinsdag de maatregelen versoepelt, zodat ik weer ijs kan verkopen. Maar ik vrees dat er nog niet van komt.”

Ook GroenLinks wil dat er een snel einde komt aan de winkel. Raadslid Imane Nadif gaat het stadsbestuur vragen om in te grijpen.