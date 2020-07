Mondkapje vanaf 5 augustus verplicht op drukke plekken in Amsterdam

Op delen van de Wallen en in drukke winkelstraten zoals de Kalverstraat is het vanaf 5 augustus verplicht om een mondkapje te dragen. Het gebod geldt tot in de winkels in deze gebieden.

Dat kondigde burgemeester Femke Halsema donderdagmiddag aan, in een poging om Amsterdammers en bezoekers bewuster te maken van de coronapandemie, die de afgelopen tijd weer opleeft.

De verplichting geldt ook op de markt van Plein ’40/’45 en op de Albert Cuypmarkt. ‘De draagplicht is een experiment en komt niet in de plaats van de 1,5 meterregel’, aldus een persbericht van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Wie in de aangewezen gebieden geen mondkapje draagt, kan aangesproken en gewaarschuwd worden door de politie of handhavers, en in het uiterste geval een boete krijgen. De hoogte van de boete moet nog worden bepaald. Ook de duur van de maatregel staat nog niet vast, aldus de Veiligheidsregio: eerst moet bezien worden of het dragen van mondkapjes op straat nuttig is. ‘De Veiligheidsregio zal nauwkeurig in de gaten houden of de gewenste effecten ook daadwerkelijk optreden. Op basis van deze informatie wordt besloten over de duur van de maatregelen en eventuele uitbreiding naar andere gebieden.’

De mondkapjesplicht wordt onderdeel van de noodverordening waarin de laatste maanden bijna alle maatregelen zijn opgenomen die Amsterdam neemt om de uitbraak van het coronavirus te bestrijden. Vorige week werd ook al een verbod op de verkoop van alcohol in het Wallengebied aangekondigd, in sommige straten geldt eenrichtingsverkeer bij grote drukte.

Relatief veel nieuwe besmettingen

Amsterdam is een van de plekken in Nederland met relatief veel nieuwe besmettingen met het coronavirus. Samen met Rotterdam vroeg de gemeente vorige week aan het kabinet om mogelijkheden om mondkapjes verplicht te stellen.

Dat is vooral nodig in gebieden waar 1,5 meter afstand houden niet altijd lukt. De stad heeft sinds begin juli te maken met grote belangstelling van toeristen en dagjesmensen, die vooral tijdens zwoele weekendavonden massaal naar de Wallen gaan om daar naar de sekswerkers te kijken.

Burgemeester Halsema zei eerder al dat het verplichten van een mondkapje kan helpen om het rondslenteren op de Wallen minder aantrekkelijk te maken. Ook zouden passanten die op straat continu mondkapjes zien, zich bewuster zijn van de coronasituatie en daardoor besmettingsrisico’s mijden.

Het medische nut van mondkapjes staat niet vast, herhaalde epidemioloog Jaap van Dissel van het RIVM eerder deze week nog maar eens. Wel bevestigde hij dat het verplichten van mondkapjes invloed kan hebben op het gedrag van mensen.

Gratis mondkapjes

De verplichting om mondkapjes te dragen geldt voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder. Vanaf volgende week worden in de stad borden geplaatst en posters opgehangen bij winkels, om de plicht onder de aandacht te trekken van het winkelend publiek.

Gastheren- en vrouwen van de gemeente zullen tijdens drukke weekenden passanten wijzen op de mondkapjesplicht en gratis exemplaren uitdelen. Ook ondernemers in het Wallengebied hebben al beloofd dat ze bezoekers gratis mondkapjes willen aanbieden.