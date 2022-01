Mondkapje type-II kopen? Kleine kans van slagen

Mondkapjes van het type-II. Beeld ANP

Drogisterijen hebben niet genoeg van de kapjes met extra filterlaag op voorraad en ‘de levering uit China kan nog weken duren’. Dat bevestigt Jos Jongstra, directeur van Centraal Bureau Drogisterijbedrijven na berichtgeving van RTL Nieuws.

Het type-II-masker ziet eruit als een ‘standaard’ mondkapje (type-I, vaak met blauwe kleur), maar heeft een sterkere filter. Daardoor beschermt het mondkapje iets beter dan het type-I-masker en niet-medische mondkapjes, die nu voornamelijk bij de drogisterijen en supermarkten liggen.

Het type-II wordt nu al geadviseerd aan personen met een medisch beroep en houdt 98 procent van alle bacteriën tegen die door de stof gaan. Type-I houdt 95 procent tegen. “Een erg klein verschil,” merkt Jongstra op. Het FFP2-masker, dat in landen als Duitsland, Oostenrijk en Italië de norm is, beschermt nog beter door betere aansluiting op het gezicht.

Waar nog wel te koop?

Amsterdammers die een type-II-masker in de stad willen kopen hebben een kleine kans van slagen. De supermarkt en Etos verkopen dit soort mondkapjes niet, drogisterijen als Trekpleister en Kruidvat wel. “Wij bieden deze producten aan voor mensen die in de zorg werken. In enkele filialen hebben we misschien nog wat liggen. Maar mijn laatste informatie over de voorraad is van gisteren, dus dat kan nu weer anders zijn,” vertelt een woordvoerder van Trekpleister en Kruidvat.

Bij een rondgang langs verschillende drogisterijfilialen blijkt nergens het type-II-masker in de winkel te liggen. Het FFP2-masker, dat ook volstaat volgens het OMT, is wél her en der verkrijgbaar. Maar ook hiervan is de voorraad beperkt, omdat deze grootschalig zijn ingeslagen voor de wintersportvakantie, vertelt de woordvoerder.

Vrijdag maakt het kabinet in een nieuwe persconferentie bekend of het mondkapjesadvies van het OMT wordt overgenomen.