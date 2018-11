Molen van Sloten zamelt geld in voor groot onderhoud

Geen Zaanse Schans

Ruim twee jaar geleden slaakten de vorige uitbaters van de molen nog een noodkreet in Het Parool. Want waar de stad wordt overlopen door toeristen had men in Sloten de grootst mogelijke moeite bezoekers ook naar landelijk Amsterdam te trekken. Daarin is langzaam een weg naar boven ingezet, zegt Van Welsem. Het dit jaar aangetreden bestuur richt zich veel meer op de buurt en nabijgelegen gemeenten. Ook wordt de Molen van Sloten gepositioneerd als bijvoorbeeld feest- of trouwlocatie.



Neemt niet weg dat de molen graag iedereen verwelkomt. Ze hoeven alleen niet meer met busladingen tegelijk te komen. Van Welsem: "We trekken nu zo'n twaalf- a vijftienduizend bezoekers per jaar. Op heel veel meer dan dat zijn we niet berekend, een bezoek hier is maatwerk. Er kan maar een x-aantal mensen tegelijkertijd door de molen heen, waar gidsen onze gidsen een strak en goed verhaal houden. We zijn ook geen Zaanse Schans."



Zo'n bezoek aan de molen, behalve een museum ook nog altijd een werkend gemaal, kost inclusief rondleiding 8,50 euro. Doneren voor het herstel van de Molen kan hier.