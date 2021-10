Molen De Otter wint Molenprijs 2021

Molen De Otter. Beeld Lin Woldendorp

De monumentale molen aan de Kostverlorenvaart in West was een van de vijf genomineerden. De Otter werd gebouwd in 1632 en was daarmee de eerste houtzaagmolen in Amsterdam. Nu, bijna vierhonderd jaar later, is het ook de laatste van dit type molen dat nog iedere dinsdag draait voor omwonenden.

Door de winst ontvangt De Otter een bedrag van 75.000 euro aan prijzengeld. Molenaar Roel Gremmer (55) gaf al eerder aan dat het geld hard nodig is om de monumentale houten droogloodsen rond de molen te restaureren en te verduurzamen. Ook hoopt hij in de toekomst een museum op te richten, waarin de geschiedenis van de molen te zien is.