Molen De Otter mag blijven staan

Stadsdeel West weigerde in 2004 terecht een vergunning te verstrekken aan een stichting die het monumentale gevaarte uit 1638 naar Uitgeest wilde verplaatsen. Dat heeft de rechtbank bepaald.



Stichting Houtzaagmolen 'De Otter', die de Otter beheerd, had om de verplaatsing verzocht omdat er door nieuwbouw in de wijk niet meer genoeg wind zou waaien om de molen te laten draaien, en beriep zich daarbij op het beleid dat het stadsdeel toen ten aanzien van monumentale molens had.



Dat had als uitgangspunt dat molens zouden moeten kunnen blijven draaien, waarmee een verhuizing mogelijk was geworden. Immers, de verminderde wind door de nieuwbouw maakte het volgens de stichting onmogelijk voor de molen om te draaien.



Originele locatie

Omdat de zaak tussen West en de stichting maar doormodderde, was na oktober 2011 het nieuwe molenbeleid van toepassing op De Otter. In dat nieuwe beleid geldt dat de originele locatie van een molen zwaarder weegt dan het draaiende houden ervan. Op grond daarvan vindt de rechter het terecht dat West de vergunning weigerde. De Otter blijft daarom staan waar hij staat.



Daarmee komt een eind aan een jarenlang durende mallemolen tussen Amsterdam en de stichting. Sinds De Otter inzet werd van een juridisch gevecht tussen beide partijen heeft de molen niet meer gedraaid.