Molen De Otter blijft definitief in West

De stichting die de molen beheert heeft een hoger beroep over de verplaatsing van de molen naar buiten de stad ingetrokken, meldt stadsdeel West.



Het stadsdeel weigerde in 2004 een vergunning te verstrekken aan een stichting die het monumentale gevaarte uit 1638 naar Uitgeest wilde verplaatsen. De stichting wilde de verplaatsing omdat er door nieuwbouw in de wijk niet meer genoeg wind zou waaien om de molen te laten draaien.



Oud beleid

In september vorig jaar oordeelde de bestuursrechter dat het stadsdeel zich terecht heeft verzet hiertegen. De stichting beriep zich namelijk op oud beleid, waarin het vooral ging over het belang van het draaiend houden van een molen.



In het nieuwe beleid dat in 2011 werd ingevoerd, geldt dat de originele locatie van een molen zwaarder weegt dan het draaien. Op grond daarvan vond de rechter het terecht dat West de vergunning weigerde.



Opknapbeurt

Maar de stichting was het daar niet mee eens, en kondigde een hoger beroep aan. Dat is nu van de baan. Volgens de advocaat van de stichting zijn de vooruitzichten om de molen 'op een andere locatie in oorspronkelijke glorie te laten herrijzen als werkend monument goeddeels vervlogen'.



Stadsdeel West zegt verheugd te zijn dat de juridische strijd nu echt ten einde is. Ondertussen wordt gekeken hoe het gebied rond de molen een opknapbeurt kan krijgen, onder meer door de komst van een museum met kleinschalige horeca.