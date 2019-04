Mokum Reclaimed stopt met rechtszaak om park

Dat laat Mokum Reclaimed weten in een persbericht.



Mokum Reclaimed had een vergunningsaanvraag ingediend om volgend jaar ieder Amsterdams park en een aantal pleinen voor een aantal dagen 'vrij en toegankelijk' houden. Zo zouden grotere evenementen geblokkeerd kunnen worden.



De gemeente ging hier echter niet in mee omdat er geen vergunning nodig is voor de 'evenementen' van Mokum Reclaimed en volgens de rechtbank was dat besluit terecht. De plannen van Mokum Reclaimed wijken te weinig af van een reguliere dag in het park of op het plein.



Neerleggen

Nu laat de groep dus weten zich neer te leggen bij de uitspraak van de rechter. 'Het doel van Mokum Reclaimed is om het commercieel gebruik van openbare ruimte in de stad, zoals parken en pleinen, terug te dringen. De informele actiegroep betreurt dat deze missie niet is geslaagd, maar stelt ook vast dat zij niet op aarde is om te procederen,' schrijft de organisatie.



'In plaats van slepende procedures wil Mokum Reclaimed graag de aandacht blijven vestigen op het beleid van gemeente Amsterdam rondom de openbare ruimte en evenementen. Mokum Reclaimed wil niet met nieuwe juridische stappen het rechterlijke apparaat nog verder belasten.'