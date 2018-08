Mokum Reclaimed haalt streefbedrag op voor vergunning

De ludieke actie werd opgezet als tegenbeweging tegen het aantal besloten evenementen en festivals in de Amsterdamse openbare ruimten. Zo werd een deel van het Sloterpark voor 16 dagen afgesloten voor het festival Loveland.



Het bedrag van 4250 euro lijkt laag, maar is niet uit de lucht gegrepen. Het is het bedrag dat de gemeente vraagt voor de aanvraag van een vergunning voor een festival of evenement.



Niet haalbaar

Het binnenhalen van het bedrag is echter niet meer dan een pyrrusoverwinning. Een woordvoerder van de gemeente wees erop dat een vergunning, waarmee alle parken voor een jaar lang gereserveerd zouden worden, niet haalbaar is.



Er zijn door de gemeente locatieprofielen opgesteld die beletten dat parken of openbare ruimten permanent kunnen worden gereserveerd.



